Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği vakfı kimler yönetiyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden milyonlarca doların gönderildiğine dair belgeleri paylaştığı ABD merkezli TURKEN Vakfı’nın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden isimler yer alıyor. Vakıf yönetim kurulunda Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak da bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

Açıklamayla gözlerin çevrildiği TURKEN Vakfı’nın yönetim kurulu ise hem Erdoğan ailesinden hem de Erdoğan ailesine yakın isimlerden oluşuyor. Ayrıca vakfın kuruluş belgesinde ise Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası bulunuyor.

TÜRKEN Vakfı Yönetim Kurulu’nda, Erdoğan’ın kızı ve Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak ile Erdoğan’ın kuzeni Halil Mutlu yer alıyor. Kurulda ayrıca Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Okulu’ndan arkadaşlarıyla Ömer Faruk Albayrak ve Behram Turan da bulunuyor. Turan aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Vakfın sitesinde yer alan yönetim kurulu listesi şöyle: Behram Turan, Memiş Yetim Sayman, Zulkarneyn Vardar, Esra Albayrak, Melike Kabataş, Mustafa İlbeyli, H. İbrahim Bacacı, Selim Çakır, Ömer Faruk Albayrak, Ahmet Bayraktutar, Fehmi Bilge.

TURKEN Vakfı, ABD Gelir İdaresi’nin resmi kayıtlarına göre, ‘vergiden muaf eğitim kuruluşu’ statüsünde 2014 yılında kuruldu. 2020 yılına kadar Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden TURKEN’in kasasına toplam 60 milyon 520 bin 732 dolar girdiği belirtildi.

Vakıf internet sitesinde verdiği bilgiyle TURKEN’in Ensar ve TÜRGEV tarafından kurulduğu belirtiliyor. Amaçlarını öğrencilerin ABD’deki öğrencilerin eğitimine katkı sunmak, burs ve barınma imkanları sağlamak olarak duyuruyorlar.

TuRKEN Vakfı, dünyanın en pahalı kentlerinden biri olarak bilinen Manhattan’ın merkezinde 15 milyon dolarlık bir bina da satın almıştı. Burada 21 katlı bir ‘Türken-Evi’ inşaatı yaparken, vakıf binanın projesi için ‘Perkins+Will Amerikan’ şirketiyle anlaşmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı belgelerde bu bina inşaatı için gönderilen miktarlar da yer alıyor.