Kılıçdaroğlu konuştu AKP’liler telefona sarıldı: ‘Erdoğan ne olduğunu çok iyi biliyor’

ALTAN SANCAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat vererek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin ‘kaçış planlarını’ anlatacağını duyurması sonrası AKP’lileri ‘merak sardı.’ Diken’e konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Aralarında rahat olan tek bir isim var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü kendisi açıklanacak belgenin ne olduğunu çok iyi biliyor” dedi.

Fotoğraf: CHP

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti: “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği kurumlarla yurtdışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurtdışındaki vakıfların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri var. O yabancı ülkelerde oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar. Bu akşam 22:00’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat: Bu birkaç yüz kişiyi kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın.”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından kısa bir süre sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan “Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…” diye yazdı.

‘Sabretsinler’

Meclis koridorlarındaysa Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından AKP’li bazı vekillerin saat 22.00’de açıklanacak belgenin içreği için bazı CHP’lileri aradıkları iddia edildi.

Diken’e konuşan CHP’li Başarır da bu durumu doğruladı. AKP’lilerin ‘merak içinde’ olduğunu söyleyen Başarır saat 22:00’ye kadar ‘sabretmelerini’ istedi.

Başarır, “AKP’lilerin tamamı büyük bir merak içinde. Ancak aralarında rahat olan tek bir isim var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü kendisi açıklanacak belgenin ne olduğunu çok iyi biliyor” dedi.

İçeriğe dair de bazı bilgiler veren Başarır, “Çok büyük bir para transferinin belgeleri olacağını düşünüyoruz. Büyük bir yolsuzluk ve servet transferine dair önemli bilgiler olacak” demekle yetindi.