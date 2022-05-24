Kılıçdaroğlu saat verdi: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. (Tayyip) Erdoğan vakıf süsü verdiği kurumlarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki vakıfların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri var. O yabancı ülkelerde oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Bu akşam 22:00’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim” diye konuştu.

CHP lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yüklendi: “Bahçeli cebinde dolar mı Türk Lirası mı taşıyor? Merak ediyorum. Bahçeli, hala Türk Lirasını itibarsız hale getiren iktidara destek veriyorsa orada bir sorun var deriz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Hep söylerim, bir ülke bilgi ile yönetilir, birikimle yönetilir. Devlette liyakat varsa daha sağlıklı bir yönetimi inşa edersiniz. Ama geldiğimiz noktada Türkiye’nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Bütün vatandaşlarıma çalıştığı alan ne olursa olsun seslenmek isterim; siz de görüyorsunuz ben de görüyorum, Türkiye iyi yönetilmiyor. O kadar havai bir yapı, o kadar gerçeklerden kopuk bir yapı var ki eleştiri geldiği zaman gözlerime bakın diyorlar. Biz sizin gözlerinize de baktık, boyunuza da baktık, endamınıza da baktık diplomanıza da baktık, siz bu ülkeyi yönetemiyorsunuz.

* 2018’den bu yana başlangıçta var olan kriz, ekonomik buhrana dönüştü. Bir sosyal buhranla karşı karşıyayız. Bunun saray ne kadar farkında emin olun bilmiyorum. Vatandaştan kopan, derdini dinlemeyen, sormayan bir yönetim Türkiye’de var olan sorunları çözemez, çözemiyor da zaten.

’84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor’

* Çürüme görüyoruz devlette. Kim ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Ben ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde dar gelirli gruplardan kaynak alıp bir avuç üst gelir grubuna kaynak aktaran ekonomik politikaya ilk kez tanık oluyorum. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. Aşağıda insanlar perişan. Pazara çıkamıyor, alışveriş yapamıyorlar.

* Alt gelir gruplarından topladıkları üst gruplara aktarıyorlar. 84 milyon bir avuç kişiye çalışıyor. İnsanlar perişan. Bu tablo Cumhuriyet tarihinde ilk kez yaşadığımız bir tablodur. Bahçeli cebinde dolar mı Türk Lirası mı taşıyor? Merak ediyorum. Bahçeli, hala Türk lirasını itibarsız hale getiren iktidara destek veriyorsa orada bir sorun var deriz.

* Öyle bir noktaya geldi ki Nisan 2022 merkezi yönetimin borç miktarı 1 trilyon 483 milyar lira. Bu borca karşılık ödeyeceği faiz 1 trilyon 743 milyar lira. Faiz anaparayı geçmiş vaziyette. Nas diyorlardı ya… Anapara faizi geçti. Bunun adı tefeciliktir.

* Türkiye’nin kaderini önümüzdeki seçimlerde gençler ve kadınlar değiştirecek. Bu kadar acıyı yaşayan, umutsuzluk için sürekli bir sürü olayların yaratıldığı bir ortamda biz umudu büyüteceğiz. Herkesle kucaklaşacağız. Bütün bunları yerine getirmek için hep birlikte çalışmak zorundayız dedim. “Dindarı, dinsizi, Türkü, Kürdü, Arap’ı, sağcısı, solcusu, liberali, milliyetçisi… 84 milyona, herkese; ülke elden gidiyor, birlikte olmak zorundayız, birlikte mücadele etmek zorundayız!” dedim.

* Bu kürsüde, “Atatürk Havalimanı pistlerinin kırılmasında tek bir mürekkep damlası olan herkes sorumludur” dedim. Yine aynı şekilde net bir şekilde “Vazife namına mafya düzenine hizmet edenler artık sorumludur” dedim. “Emri uyguladım diyerek kurtulamazsınız çünkü bu vatana ihanettir” dedim. Bugün de bunların arkasındayım.

‘Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum’

* Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum: Bu Kemal Kılıçdaroğlu’nun onlara son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken, bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar.

* Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışında devasa paralar aktarıyor. Bunların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor. Yurt dışında kurdukları bu paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar. Bu birkaç yüz kişi ile sınırlı. Yani ‘Ey Pensilvaya’ diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvaya’larını oluşturma telaşındalar.

* Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat: Bu birkaç yüz kişiyi kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22.00’de bu skandalı açıklayayım, sen de beni dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları bu sarmaldan seni yol yakınken kurtarmaktır. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Ey devletin şerefli bürokratları bunlarla birlikte sizi de akşam 22.00’de bekliyorum. Sizlerin benim başımın üzerinde yeriniz var. Akşam 22’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde.