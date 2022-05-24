Kılıçdaroğlu ‘kaçış planı’ için saat verince AKP’yi bir telaş aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saat vererek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesinin ‘kaçış planlarını’ anlatacağını duyurması AKP Sözcüsü Ömer Çelik’i sinirlendirdi: “Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır…”

Fotoğraf: AA

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti: “Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. (Tayyip) Erdoğan vakıf süsü verdiği kurumlarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki vakıfların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri var. O yabancı ülkelerde oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar.”

Bu sözler üzerine Ömer Çelik, Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını kınadıklarını söyleyerek şunları dedi: “Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir. Kılıçdaroğlu, sayın cumhurbaşkanımızla ilgili ‘kaçacak’ ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.

Kılıçdaroğlu’nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır.

‘Siyasete nefret yazılımı’

Kılıçdaroğlu’nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir. CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz…”