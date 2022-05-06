Kızılay’dan çektiği ‘hülleli’ bağışla hatırlanan Turken Vakfı’nda işler tıkırında

Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’de kurduğu Turken Vakfı, ABD’deki vergi beyanlarıyla yine gündemde. Vakıf, Temmuz 2019-Haziran 2020 arasında 9,3 milyon dolar bağış toplarken verdiği burs 0 dolar.

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Turken Vakfı, 2014’te ABD’de ENSAR ve TÜRGEV’in ortak kuruluşu olarak açıldı. Vakfın ülkedeki kuruluş belgesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da imzası var. Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’sa vakfın yönetim kurulu üyelerinden biri.

Vakıf, 2020’de Kızılay üzerinden giden 8 milyon dolara yakın parayla Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmişti. Kızılay başkanı, söz konusu durumu şirketlerden gelen şartlı bağış olarak açıklarken, Kızılay üzerinden vergi kaçırıldığı eleştirilerine de “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başka” yanıtını vermişti.

ABD Gelir Dairesi’nden (IRS) alınan Turken Vakfı’na ait belgeleri CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından paylaştı.

Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği burs yok!⁰⁰Ünlü boksör Muhammad Ali’nin çiftliğini satın alan ve New York’ta lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz. — Yurter Özcan (@YurterOzcan) May 6, 2022

‘Misyonu burs vermek’

Özcan paylaşımına şu notu düştü: “Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam burs sıfır dolar. Bu vakfın kendi beyanı. Ünlü boksör Muhammad Ali’nin çiftliğini satın alan ve New York Manhattan’da lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Bu konuyu kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz.”