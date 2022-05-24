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Yaramazlara biraz batar!

CHP PM üyesi paylaştı: Ensar ve TÜRGEV’in gönderdiği paraların dökümü


CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Emre Yılmaz, Türkiye’den iki vakfın ABD’deki TURKEN Vakfı’na gönderdiği belirtilen paranın dökümünü içeren dört belge paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.


Yılmaz, Twitter hesabından dört ayrı belge paylaştı. Belgelerde, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın farklı tarihlerde TURKEN Vakfı’na gönderdiği dolarların miktarı yer aldı.

Yılmaz’ın paylaştığı döküm şöyle:

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