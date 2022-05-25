İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çağrısını duydu: Vakıf yurtlarını İBB’ye kazandırdık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına, öğrencileri iktidara yakın derneklerin bünyesinde kurulan kayıtsız tarikat yurtlarından ‘kurtarmaları’ çağrısını duyduklarını söyledi: “Dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık.”

Fotoğraf: İBB

Kılıçdaroğlu, dün Twitter üzerinden Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Kılıçdaroğlu, videosunun sonundaysa belediyelere şöyle seslenmişti: “Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz.”

Yıllık 75 bin burs hedefi

İmamoğlu bugün, Twitter hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek şunları yazdı: “Dün akşamki çağrınızı duyduk Sayın Genel Başkanım. İBB tarihinde ilk kez geçen yıl üç öğrenci yurdu açtık. Başka dernek ve vakıflara verilmek üzere inşaatı devam eden yurtları İBB’ye kazandırdık. 2022’de 2 bin, 2023’te 5 bin kişilik yurt kapasitesine ulaşacağız. İBB olarak sadece üç yılda 115 binden fazla öğrencimize 3200 TL öğrenci yardımı sağladık. Hedef koyduğumuz yıllık 75 bin burs hedefine, gelecek eğitim öğretim yılında ulaşıyoruz.”

CHP, Elazığ’da kaldığı tarikat yurdundaki baskıları anlatan bir video çekerek intihar eden Enes Kara’yla benzer durumda yaşayan gençlere çağrıda bulunmuş, yurt konusunda yardım edileceğini açıklamıştı.