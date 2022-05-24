TÜRGEV ve Ensar Vakfı’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira transfer ettiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TÜRKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

Ensar ve TÜRGEV, kendi internet sitelerinden aynı ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada vakıfların öğrenci okutma misyonunu üstlendiği, şimdiye dek on binlerce öğrenciye eğitim desteği sağlandığı kaydedildi.

Her yıl ABD’ye çok sayıda öğrencinin eğitim almaya gittiği belirtilen açıklamada öğrencilerin başta ABD olmak üzere barınma ve burs imkanlarına kavuşmasının, iki vakfın toplumsal fayda yaklaşımı içinde yer aldığı dile getirildi.

‘Herkesin ulaşabileceği belgeler’

Açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Bu çerçevede bu iki vakıf güçlerini birleştirmiş ve ABD’de yerleşik Türk toplumunun da taleplerini ve desteğini arkasına alarak TÜRKEN Vakfı’nın kuruluşuna önderlik etmiştir. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl, ABD’de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetilen TÜRKEN Vakfı’nı FARA olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemişler, bu çerçevede gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kayıt işlemini tamamlamışlardır. Bu kayıt işlemi ABD yasalarına bağlı çalışan vakfın, denetime açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dökümanlar Amerikan Adalet Bakanlığı’nın sitesine yüklenmiştir.

ABD yasalarına göre kurulan ve yine ABD yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, onların bulundukları çevre ile uyumlu ve sağlıklı bir eğitim yaşamı geçirmeleri için çeşitli faaliyetler düzenleyen ve attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir olan, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır. Bu saygın konum, vakfın ABD’de yaşayan başta Türk toplumu olmak üzere pek çok önde gelen toplum lideri tarafından desteklenmesini ve kalabalık bağış organizasyonları ile kendisine kaynak sağlamasını da beraberinde getirmiştir.

‘Yurt binası için destek’

ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin ilk ve en önemli ihtiyacının barınma ihtiyacı olduğunun anlaşılması toplanan bağışlarla New York’ta bir yurt binasının inşa edilmesini bir ihtiyaç olarak öne çıkarmıştır. Bu çerçevede yerel bağışçılar dışında TÜRGEV ve ENSAR aracılığı ile birçok hayırsever bu prestijli projenin parçası olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece etkin bir bütçe kullanımı ile hayata geçirilen yurt binası sadece orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil, yurt dışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır.

‘Lekeleme kampanyasına piyon’

Böylesine büyük ve değerli bir vizyonun eseri olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, yalanlara ve iftira kampanyalarına malzeme yapılarak lekelenmeye çalışılmasının arkasındaki motivasyonu anlamakta güçlük çekiyoruz. Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir hava ile adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Hiçbir yasal ve ahlaki dayanağı olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları cevaplamaya tenezzül etmemiz, iddia sahiplerine biçtiğimiz değerden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır. Takdir yüce milletimizindir.”