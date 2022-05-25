Diken

Yaramazlara biraz batar!

Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na fotoşoplu yanıt


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vakıflar aracılığıyla ABD’ye para aktarıldığına dair iddialarını ‘bir garip meme’le yanıtladı.

Fotoğraflar: AA

Kılıçdaroğlu, dün Twitter üzerinden Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira göndrdiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.


CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası birçok üst düzey AKP’li iktidara yakın kanallara konuşup iddiaları yalanlarken henüz Erdoğan’dan bir açıklama yok.

Soylu, iddialar hakkındaki sessizliğini bugün CHP liderinin fotoşoplanmış bir fotoğrafını paylaşarak bozdu. İçişleri bakanı, paylaşımına büyük siyah puntoyla “Yalancı” diye yazdı.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çağrısını duydu: Vakıf yurtlarını İBB’ye kazandırdık

Sedat Peker, ‘anonim’ hesabından konuştu: Neler anlatacağım neler…

TÜRGEV ve Ensar Vakfı’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt

Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği vakfı kimler yönetiyor?

CHP PM üyesi paylaştı: Ensar ve TÜRGEV’in gönderdiği paraların dökümü

AKP, Kılıçdaroğlu’na dava açacak

Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD’ye 1 milyar lira gönderdi

Kılıçdaroğlu saat verdi: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim

Kılıçdaroğlu ‘kaçış planı’ için saat verince AKP’yi bir telaş aldı

Kılıçdaroğlu konuştu AKP’liler telefona sarıldı: ‘Erdoğan ne olduğunu çok iyi biliyor’

Kılıçdaroğlu ‘devletin kalbi’ni anlattı: Bugün bir dosya daha getirdiler

SON HABERLER