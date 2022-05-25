Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na fotoşoplu yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vakıflar aracılığıyla ABD’ye para aktarıldığına dair iddialarını ‘bir garip meme’le yanıtladı.

Fotoğraflar: AA

Kılıçdaroğlu, dün Twitter üzerinden Ensar Vakfı ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV), ABD’deki ‘paravan bir vakfa’ toplamda 1 milyar lira göndrdiğini söylemişti. Bu vakfın, Ensar ve TÜRGEV’in ortak kurduğu TURKEN Vakfı olduğu belirtilmişti.

CHP lideri, ABD’deki vakfın yönetiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ailesinden bir üyenin bulunduğunu belirtirken, “Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı sonrası birçok üst düzey AKP’li iktidara yakın kanallara konuşup iddiaları yalanlarken henüz Erdoğan’dan bir açıklama yok.

Soylu, iddialar hakkındaki sessizliğini bugün CHP liderinin fotoşoplanmış bir fotoğrafını paylaşarak bozdu. İçişleri bakanı, paylaşımına büyük siyah puntoyla “Yalancı” diye yazdı.