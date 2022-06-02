RTÜK başkanından Erdoğan’ın ‘sürtük’ ifadesinin incelenmesine Kılıçdaroğlu şartı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Gezi direnişine katılanlara ‘Sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını canlı veren kanalların incelenmesi talebine ‘Kılıçdaroğlu şartı’ koydu.

Ebubekir Şahin (Fotoğraf: AA)

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan şöyle demişti: “Olaylar İstanbul’da Gezi Parkı’ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Sosyal medyada infial yaratan bu sözler sonrası RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Erdoğan’ın konuşmasını canlı veren kanalların kurulca incelenmesi gerektiğini söylemişti.

Taşçı, bugünkü Twitter paylaşımında Erdoğan’ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e dilekçeyle başvurduğunu yazdı: “Tüm yurttaşlarına ‘Efendiler’ diye seslenen Atatürk’ün kurduğu Türkiye’de hiç kimsenin kimseye hakaret etme, kaba dil kullanma hakkı ve ‘özgürlüğü’ olamaz. RTÜK de tepkilere kulak tıkayamaz!”

Şahin’se bu paylaşımı alıntılayarak şunları dedi: “Sayın Taşcı; siyasilerin Meclis’te yapmış olduğu konuşmalara gösterdiğiniz bu hassasiyeti, CHP genel başkanının genel kurul konuşmasındaki müstehcen el-kol hareketinde de göstermenizi beklerdik. O konuda da şikayet dilekçenizi bekliyoruz. Sonra bu dilekçenizi inceleyeceğiz.”

Sayın Taşcı; siyasilerin Meclis'te yapmış olduğu konuşmalara gösterdiğiniz bu hassasiyeti, CHP Genel Başkanı'nın Genel Kurul konuşmasındaki müstehcen el-kol hareketinde de göstermenizi beklerdik. O konuda da şikayet dilekçenizi bekliyoruz. Sonra bu dilekçenizi inceleyeceğiz. https://t.co/JLlChCU35b — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) June 2, 2022

Taşçı da Şahin’in paylaşımını alıntılayarak şu cevabı verdi: “Görevini yapman için bana ‘şart’ koşmaya değil; yalnızca bağımsız iradene ve görevini yapma cesaretine ihtiyaç vardır!”