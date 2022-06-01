Gezi direnişine katılanlara ‘Sürtük’ diyen Erdoğan’a tepki yağdı: ‘Ya sen?’

Gezi direnişine katılanlara ‘Sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Twitter’da tepki yağdı.
Direniş, AKP hükümetinin İstanbul’daki Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etmek için başlattığı inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs 2013’te başlamış ve daha sonra Türkiye’nin birçok noktasına yayılmıştı. Eylemler çok geçmeden hiç kimsenin beklemediği toplumsal ve siyasi bir boyut kazanmış, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için şunları demişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”
Bu açıklama sonrası ‘#sürtük’ etiketi Twitter’da birinci sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanına tepki yağdı.