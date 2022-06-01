Gezi direnişine katılanlara ‘Sürtük’ diyen Erdoğan’a tepki yağdı: ‘Ya sen?’

Gezi direnişine katılanlara ‘Sürtük’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Twitter’da tepki yağdı.

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Direniş, AKP hükümetinin İstanbul’daki Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etmek için başlattığı inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs 2013’te başlamış ve daha sonra Türkiye’nin birçok noktasına yayılmıştı. Eylemler çok geçmeden hiç kimsenin beklemediği toplumsal ve siyasi bir boyut kazanmış, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için şunları demişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Bu açıklama sonrası ‘#sürtük’ etiketi Twitter’da birinci sıraya yükseldi. Cumhurbaşkanına tepki yağdı.

Sürtük haaa. Vayys. Bir yaşıma daha girdim. Bu doz seçime kadar artar. Seçimin yapıldığı veya bittiği gece herkes için hayırlısı ne ise o olsun demek artık günlük rutinime döndü. Zaman, zamansızların hırslarına gebe malesef. — HAYKO CEPKİN (@HAYKOCPQN) June 1, 2022

Zavallı. — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) June 1, 2022

2014–2020 yılları arasında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan açılan 160 bin 169 soruşturma, 38 bin 581 dava var. Cumhurbaşkanı halka hakaret edince ne oluyor? — Burcu Karakaş (@burcuas) June 1, 2022

Bana hakaret ettiler diyerek çocuk yaştakiler dahil 160 binden fazla kişiye dava açan #Cumhurbaskanı Erdoğan milyonlarca insana #çürük ve #sürtük diyerek hakaret etti. Tarihe bu sözleriyle geçecek… — Bülent ŞIK (@bulentilgaz) June 1, 2022

Korku insana neler söyletiyor.. Halkına , kadınlara durmadan hakaret .. üstelik söylediği şeylerin doğru olmadığını da biliyor..prompter tutulması değil akıl ve vicdan tutulması .. #sürtük https://t.co/1KVZWiYK9w — Sirin Payzin (@siring) June 1, 2022

Erdoğan’ın Gezi ile ilgili cinsiyetçi hakaret etmediği kalmıştı bir tek. #Sürtük ha! Camide de bira içildiği iddiası da bizzat müezzin tarafından yalanlanmıştı. Biri ona hatırlatsın. https://t.co/Q3LlGpiBuj — Banu Guven (@banuguven) June 1, 2022

Girdim ilim meclisine

Eyledim kıldım talep

Dediler ilim geride

İlla edep illa edep



Yunus Emre



#sürtük — İlyas Salman (@ilyassalmansm) June 1, 2022

Nasılsınız sayın, değerli, hayat pahalılığı yaşayan, gelecek kaygısı taşıyan, aklı karışan, gündem değişimine şaşıran ,özel ve güzel #sürtük ler pic.twitter.com/6DBBuYFxcn — Metin Uca (@MetinUca) June 1, 2022

Kimse yurttaşa sürtük diyemez! Cumhurbaşkanı olmak suç işleme hakkı vermez! @RTErdogan — Erk Acarer (@eacarer) June 1, 2022

“Ananı da al git” dediği gün tokadı yeseydi bugün halka sürtük diyemeyecekti. — Gökhan Vots (@GokhanVots) June 1, 2022

1) Sığınmacı olsaydık, "ensar" olarak bize "muhacır" diyecektiniz. Ama CB olup "vatandaşlarım" diyemiyor, halkınıza "sürtük" diyorsunuz



2) Kendi halkına "sürtük" deme utancı size yeter.



3) Kendi halkına "sürtük" diyen bir Cumhurbaşkanı tarafından yönetilme utancı da bize yeter. — Emin Çapa (@ecapa_aklinizi) June 1, 2022

Sürtük ne demektir? Bir Cumhurbaşkanı, vatandaşına böyle hitap eder mi? Gerçekten çok acı… pic.twitter.com/uYmBQS6zMJ — Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) June 1, 2022

Erdoğan, ülke tarihinin en onurlu halk eylemine katılanlara "sürtük" dedi.. 22 milyon yurttaşa topluca hakaret… Her birimiz dava açmalıyız, bugün olmasa da yarın 22 milyon topluca hakaretin parasını almalı… — Çağlar Tekin (@mcaglartekin) June 1, 2022

Milyonlarca kadın ve erkek Gezi Parkındaydı…

Bu insanlara “sürtük” diyecek kadar terbiyesini ve ahlakını kaybetmiş birine ne denir?

Nasıl cevap verilebilir?

Bu şahıs temyiz kudretini yitirmiş…

Memlekete yazık… — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) June 1, 2022

Gezi Direnişi sırasında Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde içki içildiği iddiasını “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem” diyerek yalanlayıp sonra da Diyanet tarafından bundan dolayı görevinden sürülen ve zulüm gören onurlu müezzin Fuat Yıldırım’ı da yeniden saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/WXC93CJIwC — Kemal Büyükyüksel (@KBuyukyuksel) June 1, 2022

Sensin sürtük… — Hayko Bağdat (@haykobagdat) June 1, 2022

Sürtük mü? Cumhurbaşkanı, ülkesinin kadınlarına sürtük mü diyor? Doğru mu duydum, doğru mu okudum? — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) June 1, 2022

Sabah Gazetesi'nin diğer medya gibi #sürtük kelimesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanmasından sonra değil de 5 gün önce güncellemesinin sebebi Cumhurbaşkanının konuşma notlarından önceden haberdar olmaları değil, muhtemelen "yüksek öngörülerinin" bir tezahürüdür… ) pic.twitter.com/apcoWLxKun — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) June 1, 2022

Şu günden sonra cumhurbaşkanına hakaret davası açan her savcı ve hakim tamamen tarafsızlığını yitirmiş ve dahası görevini kötüye kullanarak yargılanması gereken kişi olur. #sürtük

Gücünüz yetiyorsa milyonlar adına Cumhurbaşkanına dava açın bakalım! — Enver Aysever (@enveraysevera) June 1, 2022

Camdan kafayı kaldırdığı anda küfür dökülüyor ağzından:#Sürtük https://t.co/PX6nqpsSHG — Can Dündar (@candundaradasi) June 1, 2022

160 binden fazla vatandaşa “hakaret” davası açan şahıs; vatandaşa “sürtük” diyor! #sürtük — Sedef Kabaş (@SedefKabas) June 1, 2022

Fazla söze gerek yok.



Milletin vergisiyle Saray'da yaşayıp millete #sürtük diyecek kadar zavallı biri. Siyasi fosil.. — Veli Ağbaba (@veliagbaba) June 1, 2022