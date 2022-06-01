Erdoğan saydırdıkça saydırdı: Sürtük, çürük, eşkıya, terörist, fukara

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemlerini hedef alarak eylemcilere “Sürtük” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 10 soru yönelten Erdoğan, “Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı” diye sordu.

Fotoğraf: AA

İstanbul Taksim’deki Gezi Parkı’na yapılmak istenen Topçu Kışlası inşaatına itiraz etmek için başlayan ve Taksim’in ardından ülke geneline yayılan eylemlerin üzerinden dokuz sene geçti. Polis şiddeti sonucu sekiz sivilin hayatını kaybettiği eylemlerde, 10 bine yakın kişi yaralanmıştı. Eylemler sönümlendi ancak Erdoğan, kendisine geri adım attıran eylemcileri unutamadı.

‘Bunlar sürtük’

Olaylara ilişkin AKP’nin grup toplantısında “Olaylar İstanbul’da Gezi Parkı’ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Daha önce Erdoğan’ın camide içki içildiği iddiasını yalanlayan müezzin Fuat Yıldırım, başka bir camide görevlendirilmişti.

Erdoğan’dan TİP’lilere: Hesap verecekler

Erdoğan, dün Türkiye İşçi Partisi milletvekillerinin köprüye ‘Her yer Taksim her yer direniş’ pankartı asmasını da eleştirdi: “Dün 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’ne çıkıp, görevini yapan polislere hakaret ederek, fiziki saldırı yapıp pankart asmaya çalışan tipler bunun somut örnekleridir. HDP ve CHP listelerinden Meclis’e sokulan bu siyasetçi kılıklı provokatörler yaptıkları terbiyesizliğin hesabını hukuka ve milletimize vereceklerdir. Bu ne densizliktir, bu ne edepsizliktir?”

Kılıçdaroğlu’na 10 soru

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’naysa cevaplaması için 10 soru sordu:

PKK’dan YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını DHKP-C’den TİKKO’ya, FETÖ’den DEAŞ’a tüm terör örgütlerini, siyasi uzantılarını, medya destekçilerini, yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu? Türkiye’nin PKK ve YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu, desteklemiyor mu? İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan Batı’nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı, değil mi? Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’de sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı? Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu, vermiyor mu? Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp siyaseti ülkenin ve milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı, yok mu? Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi, yönelmeyecek mi? Bin yıllık kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu, etmiyor mu? Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, her türden hırsızı, tecavüzcüyü, istismarcıyı tasfiye etmeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı?

Dışa saydırmayı da ihmal etmedi

Yunanistan’a da tepki gösteren Erdoğan, ‘Yüksek Düzeyde Stratejik Konsey Anlaşması’nın bozulduğunu duyurdu: ”Yunanistan, ABD üslerinin kurulmasına imkan hazırladı mı? Hazırladı. Yunanistan’la anlaşmamız vardı, dün Dışişleri bakanıma da söyledim. Yüksek düzeyde stratejik konsey anlaşmamızı bozduk Yunanistan’la. Şahsiyetli dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla kalk, bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen, kendine gel. Tarihten hiç ders almıyor musun? Sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur yolda kalırsın. Bunlarla artık ikili görüşmeleri yapmıyoruz. Bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek. ABD’de Rum lobisiymiş, Kongre’de aleyhimize sözler edecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır, olmazsan kusura bakma.”