RTÜK üyesi Taşçı: Erdoğan’ın ‘sürtük’ ifadesini canlı veren kanallar incelenmeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi direnişine katılanlara ‘sürtük’ demesi üzerine RTÜK’ü göreve çağırdı: “Canlı veren kanallar incelemeli.”

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Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan şöyle demişti: “Olaylar İstanbul’da Gezi Parkı’ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘AKP’nin kaçış planı’ açıklamasını yayınlayan TELE1, KRT, Flash TV ve Halk TV’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası kesmişti.

Kurul, ayrıca sunucu Selçuk Tepeli’nin tarımın ve çiftçilerin durumuna ilişkin itirazını yayın masasındaki bardağa vurarak ifade etmesinde de ‘ihmal’ bularak FOX TV’ye de para cezası vermişti.

Taşçı, gazetecilik yapan kanallara en üstten ceza yağdıran RTÜK’ün Erdoğan’ın konuşmasını canlı yayınlayan kanalların incelenmesi gerektiğini söyledi.