Akşener’den Erdoğan’ın ‘sürtük’ sözüne: Kelimeye dökmekte acizim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanlara ‘sürtük’ demesini ‘lanetledi’: “Gerçekten kelimeye dökebilmekten acizim. Böyle bir noktada ‘Ne denir’i kelimeye dökmekten acizim.”

Fotoğraf: ANKA

Erdoğan, dünkü grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılanlar için şunları demişti: “Düşünün Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük.”

Esnaf ziyareti için Burdur’a gelen Akşener’in mikrofon uzattığı bir yurttaş, Erdoğan’a tepki gösterdi: “Sayın genel başkanım, bu ülkeyi yöneten Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siz bir anasınız biz de anayız kız kardeşiz, bizlere utanmadan Meclis’in kürsüsünden ‘Gezi olaylarında bulunan kadınlar sürtük’ dedi. Biz bunu kadınlar olarak kabul etmiyoruz, Anayasal haklarımızı kullanarak yarın Antalya’da bütün kadınları adliyeye davet ediyorum. Bireysel olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan davacı olacağı.”

Akşener ise yurttaşa şu yanıtı verdi: “Bunların her birini defalarca duymuş bir kadın olarak yani diyebilirim elbette kınıyoruz, elbette böyle bir cümleyi lanetliyoruz. Bu başka bir şey ama, bu başka bir bakış açısı. Gerçekten kelimeye dökebilmekten acizim. Böyle bir noktada ‘Ne denir’i kelimeye dökmekten acizim.”