Kadınlardan ‘sürtük’ sözlerine suç duyurusu: Çok sinirliyiz

Türkiye İşçi Partili (TİP) kadınlar ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerine katılanları hedef alarak ”Sürtük” demesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, ”Hepimiz çok sinirliyiz; tüm Türkiye’deki kadınlar, LGBTİ+’lar, erkekler olarak, bu Saray rejiminin faşizmine maruz kalan herkes gibi biz de çok sinirliyiz” dedi.

Fotoğraf: TİP



TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil ve TİP avukatlarından Sedef Erken, Erdoğan hakkında ‘hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamalarıyla İstanbul Adalet Sarayı’nda suç duyurusunda bulundu.

‘Halka hakaretlerin hepsi tek tek sorulacak’

TİP’li kadınların suç duyurusu öncesi adliye önündeki açıklamasında konuşan Kadıgil, şunları söyledi: “Hepimiz çok sinirliyiz; tüm Türkiye’deki kadınlar, LGBTİ+’lar, erkekler olarak, bu Saray rejiminin faşizmine maruz kalan herkes gibi biz de çok sinirliyiz. Bugün Türkiye İşçi Partili Kadınlar olarak dilekçe sunmak amacıyla adliyeye geldik. Elimdeki dilekçeyi birazdan cumhuriyet savcılığına teslim edeceğiz. ‘Akın Gürlek gibi bir karakterin adalet bakanı yardımcısı olarak atanabildiği bir ülkede arkasında saray yazan bir binadan ne bekliyor olabilirsiniz’ diye sorabilirsiniz.

Bizler bu devranın böyle gitmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bu dosyaların çok yakın takipçisi olacağız. Yandaş savcılar, hakimler ret kararları verebilir, suçluları koruyup kollayıp masum insanları hapse tıkabilir ama unutmayın ki yargı sistemi her zaman yazılı devam eder ve bu ay değilse bir dahaki ay, bu yıl değilse bir dahaki yıl bu halka edilen hakaretlerin hepsi ilgililerinden tek tek sorulacak.”

‘Tüm insanlara açık bir hakaret’

Kadıgil, hakaretin yalnızca kadınlara değil, Gezi’ye katılan herkese olduğunu belirterek şöyle devam eti: ”Şunu çok iyi biliyoruz, bu yalnızca kadınlara değil, Gezi’ye katılmış tüm kadınlara, LGBTİ+’lara, erkeklere, tüm insanlara yapılmış açık bir hakarettir. Bu kadar cinsiyetçi kelimeler seçilmesinin de boş olmadığını çok iyi biliyoruz. Her faşist iktidar gibi iktidarın da bir numaralı hedefinde kadınların olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Küfürlerine, terbiyesizliklerine pabuç bırakmıyoruz, bir adım bile geri adım atmıyoruz. Çünkü kadınlar kalacak, Recep Tayyip Erdoğan ve saray karanlığı gidecek.”

Ankara’da suç duyurusunda bulunan CHP İzmir Milletvekili Kılıç’ın açıklamasıysa şöyle: ”AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Gezi direnişine katılan yurttaşlarımız hakkındaki sürtük sözü nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Gezi yargılanırken AKP’nin kayığına binen hakimlerin tutumlarını göreceğiz.”