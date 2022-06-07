TELE1 yönetimine göre RTÜK kanalın lisansına ‘çökmeye çalışıyor’

TELE1 yönetimi, Radyo Televizyon ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kendilerinden henüz kesinleşmemiş cezaların bile parasını iki hafta içinde ödemesini istediğini açıkladı. Bunların ödenmemesi durumundaysa kanala haciz geleceği ve lisansının satılacağı söylendi.

Henüz kesinleşmemiş kısımla birlikte toplam ceza tutarı 1 milyon 800 bin lira.

Fotoğraf: Reuters

‘Muhalif’ kanallara sık sık ceza kesen RTÜK, son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘kaçış planı’ açıklamasını yayınlayan TELE1, KRT, Flash TV ve Halk TV’ye reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası kesmişti.

‘Kumpas kuruluyor’

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dün akşamki yayında şöyle konuştu: “TELE1’in lisansını iptal etmeye çalışan hain bir saldırı altındayız. TELE1’e karşı bir kumpas kurulmaya çalışıyor. RTÜK, kesinleşmemiş cezaların alacaklarını vergi dairesine devretmiş. Yapılandırılmayan bazı borçlar var bizden önce kalan borçlar. Bunları da üst üste koymuşlar faiz işletmişler TELE1’e karşı haciz işlemi başlatıyorlar.”

İki hafta içinde ödenmesi gereken tutarın 1 milyon 800 bin lirayı bulduğu ancak bu miktarın ne kadarının kesinleşmiş ne kadarınınsa yargı aşamasında olduğu henüz bilinmiyor.

Yanardağ, borçların hepsinin ihtilaflı olduğunu ve itiraz ettiklerini anlattı: “Bizi siyasal baskılarla tehditlerle sindiremediler cezalarla susturamadılar şimdi bizim lisansımızı satmakla tehdit ediyorlar.”

RTÜK, TELE1’e elektronik postayla tebligat yapıldığını söylemiş ama televizyon yönetimi böyle bir tebligatın kendilerine ulaşmadığını belirtti.