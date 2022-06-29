‘Sansür yasası’ yeni yasama dönemine kadar ertelendi

Diken’in AKP grup başkanvekillerinden edindiği bilgiye göre ‘sansür yasası’ olarak nitelenen ‘dezenformasyonla mücadele’ yasa teklifi yeni yasama dönemine kadar ertelendi.

AKP’li kaynaklar, ‘cumaya kadar büyük bir süpriz çıkmazsa’ tasarının ekime kadar gündeme gelmesini beklemiyor.

Tasarı, basın özgürlüğünü engellemeyi hedeflediği için kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak biliniyor.

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AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Teklifin TBMM’de değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek. Sosyal medyadaki her türlü paylaşıma hapis cezası verilebilecek. Etiketli paylaşımlar ‘örgütlü suç’ sayılabilecek, haber sitelerinde tekzipten habere yer kalmayacak. Düzemleme mesaj uygulamalarına kadar girecek.

Düzenlemenin basın tarihi için bir ‘kara leke’ olduğunu belirten gazeteci örgütleri geçen hafta İstanbul ve Ankara’da meydanlarda toplanmıştı.