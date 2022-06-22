‘Sansür yasası’ seçim güvenliğini tehdit ediyor: Muhalefetse ‘ilgisiz’ ve ‘rehavette’

Seçim Güvenliği Platformu (SGP) ‘sansür yasası’ için “Eşitsiz propagandanın önü açılacak” dedi.

Platform muhalefet partilerinin ‘sansür yasası’ karşısındaki pasif tutumunu sert bir dille eleştirdi.

‘Muhalefetin yeterince ilgi göstermediğini’ belirten platform açıklamasında şunları kaydetti: “İncelediğimiz tutanaklardan ‘Zaten gidecekler’ diyen bir rehavetin hakim olduğu görülmüştü. Nitekim kanun teklifi elektronik oylama bile yapılmadan geçmişti. Partilerin, milletvekillerimizin bu kanun teklifini önlemek için Genel Kurul oturumlarına tam kadro katılmalarını talep ediyoruz, bekliyoruz.”

Fotoğraf: AA

AKP-MHP’nin ‘dezenformasyonla mücadele’ iddiasıyla Meclis’e gönderdiği kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek.

‘Cumhurbaşkanına seçimlerde yasaksız yetkiler’

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve SODEV gibi kuruluşların da dahil olduğu platformun açıklamasında ‘sansür yasası’yla ilgili bölümler şöyle:

“‘Dezenformasyon kanunu’ teklifi tali komisyon olarak Dijital Mecralar Komisyonu’nda 1 Haziran günü görüşüldü ama toplantının raporu henüz paylaşılmadı. Esas komisyon olan Adalet Komisyonu’nda 9, 14 ve 15 Haziran’da 22 saat 59 dakika süren üç toplantıyla görüşüldü. Komisyon raporu 21 Haziran’da TBMM sayfasında paylaşıldı.

TBMM komisyonlarında 37 saat 5 dakika görüşülen teklifle ilgili partilerin şerhlerine dair birkaç haber basında yer aldı. Ancak, seçim sürecini ve özgürlüğü bu denli etkileyecek olan teklife karşı parti teşkilatlarını ve seçmeni bilgilendiren etkili bir çalışma görmedik.

Bu teklifin geleceği çok önceden belliydi. İçeriğine dair basında pek çok haber çıkmıştı. Seçim için iki önemli adımın arkasının geleceğini de biliyoruz. Üçüncü dalga düzenlemesinin bağımsız bilgi üreten kurumlara yönelik olacağını, örneğin TÜİK’e alternatif bağımsız ENAG gibi yapılara izin verilmeyeceğini önceki haberlerden öğrenmiştik.

Seçim kurallarının bir kişi tarafından belirlendiği bir seçim düzenlemesine kuralsız, kısıtsız bir sansür ve engelleme hakkı veren bir basın düzenlemesi de eklenirse 2018 seçimlerinden daha adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kalacağımız açıktır. Partilerin, milletvekillerimizin bu kanun teklifini önlemek için Genel Kurul oturumlarına tam kadro katılmalarını talep ediyoruz, bekliyoruz. Seçim Güvenliği Platformu olarak dezenformasyonun önünü açacak, seçimde halkın bilgilendirilmesine sınır getirecek bu düzenlemeye dair basın örgütleri ve medya emekçileri ile aynı yerde durduğumuzu belirmek istiyoruz.

Bizler sessiz bir seçim istemiyoruz, adil bir seçim, adil bir propaganda ve bilgilenme hakkının da olduğu demokratik bir seçim istiyoruz.”

Açıklamanın tamamı şöyle: