AKP’de ‘sansür yasası’na karşı çatlak sesler: Amacını aştı, bir madde çekilebilir

ALTAN SANCAR

AKP ve MHP’nin imzasıyla Meclis gündemine gelen ve komisyonlardan geçerek genel kurula inmesi beklenen ‘sansür yasası’ için AKP içinden de itiraz seslerinin yükseldiği belirtildi.

AKP’liler özellikle teklifin 29’uncu maddesi için “Amacını aşabilir” diyerek, geri çekilmesini ya da değiştirilmesini istiyor.

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Cumhur ittifakı bileşenleri AKP ve MHP’nin Türkiye’nin gündemine ‘dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle getirdiği yasanın Meclis Genel Kurulu’na bugünlerde gelmesi bekleniyordu. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre, AKP içinde az da olsa itiraz sesleri yükseliyor.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da değişmeden kabul edilmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında hayatımız kökten değişecek.

AKP ve CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, teklifin sosyal medyaya ilişkin düşünüldüğü, ancak özellikle 29’uncu maddenin ‘amacını aştığı’ dile getiriliyor. Teklifin 29’uncu maddesi, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını tanımlayarak bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

AKP’li bazı milletvekilleri teklifin bu haliyle genel kuruldan geçmesi halinde partilerinin ‘sansür’le anılacağından endişe ediyor. Endişelerini partinin üst yönetimine de ileten milletvekilleri bu itirazlarını kamuya açık olarak konuşmak istemese de kendilerine ulaşan meslek örgütlerine ve gazetecilere bu durumu aktarıyor.

AKP’lilerin teklifin ilgili maddesinde düzenleme yapılması talebinde oldukları iddia ediliyor. Vekiller hapis cezasının en azından para cezasına dönüştürülmesi veya tekliften ‘şimdilik’ çıkarılmasını talep ediyor.

Öte yandan AKP’nin ittifak ortağı MHP’deyse yasa konusunda katı bir tutum bulunuyor. MHP’lilerin yasa teklifinin yeteri kadar esnetildiği, daha fazla ‘yumuşamanın’ amacına ulaşmasını engelleyeceği belirtiliyor.

Basın meslek örgütleri de söz konusu bilgilerin kendilerine de ulaştığını gizlemiyor. Örgütler, teklifin genel kurula inmeden geri çekilmesini ve seçim sonrası ortak bir teklif hazırlanmasını istiyor.

Teklife ilişkin son sözünse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından söylenmesi bekleniyor.