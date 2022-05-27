Gazetecilik örgütleri, basın tasarısı karşısında tek ses: Derhal geri çekilmeli

Gazetecilik örgütleri, kamuyounda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen düzenlemenin gazetecilik üzerindeki baskıyı artıracağını belirterek, teklifin geri çekilmesini istedi.

AKP ve MHP kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na dün sunmuştu.

Teklife göre, ‘sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan’ kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) açıklamasında bu önemli kanun teklifinin, gazetecilik örgütlerinin görüşü alınmadan, bir grup siyasetçi ve bürokrat tarafından kapalı kapılar ardında hazırlandığı vurgulandı ve “Derhal geri çekilmeli” dendi: “Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür mekanizmalarından birine yol açabileceği endişesiyle, ‘dezenformasyonla mücadeleyi’ değil gazeteciliğe baskıyı artırmak üzere tasarlandığı anlaşılan bu kanun teklifinin acilen geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Açıklamada Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Türkiye Ulusal Komitesi, Gazeteciler Cemiyeti, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Basın Konseyi, Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) de imzası yer aldı.

“Dezenformasyon, tüm dünyanın sorunudur” denen açıklamada devam edildi: “Bu kanun teklifinin askıya alınmasının ardından, tüm siyasi aktörleri, gazetecilik örgütleriyle kapsamlı ve şeffaf bir diyalog süreci başlatmaya davet ediyoruz.”