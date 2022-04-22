AKP’nin ‘seçim hazırlığı’: Sosyal medya ve haber siteleri için 60 maddelik taslak

AKP’nin uzun süredir gündeminde olan sosyal medya düzenlemesi için 60 maddelik taslak metin oluşturuldu. Taslağın, kısa sürede teklife dönüşmesi ve Meclis’e sevk edilmesi planlanıyor.

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İktidar yetkilileri, yaz aylarından bu yana ‘sosyal medya’ üzerinden ‘yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ için bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söylüyor.

Düzenleme çalışmalarında artık sona gelinirken, ‘dezenformasyon’ tanımının nasıl yapılacağı ve sosyal medya içeriklerini kimin denetleyeceği gibi pek çok ayrıntının henüz belli olmaması tartışmalara yol açıyor.

Yasayla ilgili olarak Diken’e konuşan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yeni yasa kapsamında hükümetin doğrulamadığı bir haberin yalan haber kapsamında değerlendirebileceğini belirtmişti.

İktidarın bu hamlesini seçimlere yönelik bir hazırlık olarak gören Akdeniz şunları söylemişti: “Bu tip bir düzenlemenin ana amacı sosyal medya kullanıcılarını susturmak, sindirmek, haber sitelerini ve basın mensuplarını oto sansüre zorlamak ve eleştirel ve karşıt görüşü azaltmak olarak planlanmışa benziyor.”

NTV’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AKP MYK toplantısında yaklaşık 60 maddeden ve üç bölümden oluşması öngörülen taslak metin sunuldu.

Düzenlemenin, Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya geldiği iftarda da konuşulduğu belirtildi.

Önümüzdeki hafta AKP ve MHP’li yöneticilerin düzenlemeyi değerlendirmesi bekleniyor.

Taslak metnin ana unsuru ‘yalan haber’ ve ‘dezenformasyonla’ mücadele. Düzenlemeyle özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik maddelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

‘Yalan haber’in de tanımlandığı düzenlemeyle, sosyal medyada ‘yalan ve yanıltıcı haberleri’ yayanlara cezai yaptırım uygulanması söz konusu olabilecek.

Sosyal medya şirketlerinin temsilcilerinin ‘gerçek’ kişi olması sağlanacak.

Düzenlemeyle internet medyasının da yasal altyapıya kavuşturulması öngörülüyor.

Kanun teklifinin kısa süre içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.