AKP’nin ‘seçim hazırlığı’: ‘Sosyal medya yasası’ için MHP’yle kapalı toplantı

AKP ve MHP, kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen kanun teklifi için TBMM’de kapalı toplantıda görüştü. Toplantıda, bant daraltmadan reklam yasağına kadar sosyal medya üzerinde uygulanacak yaptırımlar masaya yatırıldı.

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İktidar yetkilileri, yaz aylarından bu yana ‘sosyal medya’ üzerinden ‘yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ için bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söylüyor.

Düzenleme çalışmalarında artık sona gelinirken, ‘dezenformasyon’ tanımının nasıl yapılacağı ve sosyal medya içeriklerini kimin denetleyeceği gibi pek çok ayrıntının henüz belli olmaması tartışmalara yol açıyor.

Yasayla ilgili olarak Diken’e konuşan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yeni yasa kapsamında hükümetin doğrulamadığı bir haberin yalan haber kapsamında değerlendirebileceğini belirtmişti.

İktidarın bu hamlesini seçimlere yönelik bir hazırlık olarak gören Akdeniz şunları söylemişti: “Bu tip bir düzenlemenin ana amacı sosyal medya kullanıcılarını susturmak, sindirmek, haber sitelerini ve basın mensuplarını oto sansüre zorlamak ve eleştirel ve karşıt görüşü azaltmak olarak planlanmışa benziyor.”

AKP tarafından hazırlanan 69 maddelik kanun teklifi, bayram öncesinde MHP’ye sunulmuştu.

Bayram tatili sonrasında AKP ve MHP, yasa teklifi çalışmalarına hız verdi.

ANKA’nın aktardığına göre milletvekilleri, dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu’nda bir araya geldi. Kapalı toplantıya AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlık etti.

Teklifin önümüzdeki ay TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.