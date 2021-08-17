Türkiye gazetesinin haberi: Sosyal medya düzenlemesiyle ‘yalan haber’e beş yıl hapis

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) ‘sosyal medya başkanlığı’ kurulacağı; sosyal medyadan ‘hakaret’e iki yıl, ‘yalan haber yayana’ da beş yıl hapis cezası verileceği öne sürüldü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı gün önce katıldığı canlı yayında “Meclis’in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum” demişti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP’nin, ‘sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonun önüne geçilmesi için üzerinde çalıştığı yasal düzenleme’sinde sona gelindi.

Yeni dönemde Meclis’e getirilmesi planlanan yasal düzenlemeyle sosyal medyada ‘yalan’ olduğu değerlendirilen haber yapmaya, yaymaya ve ‘hakaret’ olduğu değerlendirilen ifadeler kullanmaya Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) ceza tanımlanması yapılacağı, TCK’da, ‘dezenformasyon’ ve ‘mezenfermasyon’ gibi yeni suç tanımlamaları yer alacağı iddia edildi.

Avrupa örneği gösterilmiş

Haberde, ‘yalan’ olduğu iddia edilen haberleri üreten ve yayanları ‘denetleyecek’ bir mekanizmanın kurulmasının da planlandığı öne sürüldü.

Karatosun’un aktardığına göre AKP ‘kurmayları‘, BTK bünyesinde zaten İnternet Daire Başkanlığı’nın bulunduğunu, söz konusu başkanlık içerisinde bir ‘sosyal medya’ biriminin oluşturulabileceğini belirtti.

Haberde AKP’lilerin söz konusu düzenlemede Avrupa’yı örnek gösterdiği aktarıldı.

Demokrasi ve insan hakları araştırma vakfı Freedom House’un verilerine göre Türkiye gazetesinin haberinde özellikle örneği gösterilen Almanya’nın ‘internet özgürlüğü’ skoru 100 üzerinden 80. Almanya bu puanla internet konusunda ‘özgür’ bir ülke olarak nitelendiriliyor.

Türkiye’nin skoru ise 100 üzerinden 35. Bu puanlamayla birlikte Türkiye ‘özgür değil’ kategorisinde.

Vakfın 2020 raporunda Türkiye için şunlar kaydedilmişti: “Türkiye’de internet özgürlüğü skoru, hükümetin sosyal medya platformlarını geçici olarak engellemesi ve ülkenin güneyinde yaşayan insanların temel hizmet ve araçlara erişememesinin ardından bu yıl düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), sosyal medya şirketlerine sıkı kısıtlamalar getiren ve diğer önlemlerin yanısıra içerik kaldırma taleplerine yanıt vermek için ülke içinde bir temsilciye sahip olmalarını gerektiren baskıcı yasayı kabul etti. Hükümet, özellikle Covid-19 salgını sırasında çevrimiçi etkinlikleri nedeniyle gazetecileri, aktivistleri ve blog yazarlarını giderek daha fazla taciz etti, tutukladı ve gözaltına aldı.”