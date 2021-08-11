Erdoğan: Sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Meclis’in açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum” dedi.

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Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*(Batı Karadeniz’deki sel) Vatandaşlarıma bir şeyi hatırlatmak istiyorum, zorda kalmadıkça karayollarını tercih etmeyin, çünkü her an heyelan olabilir.

*Elbette yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Polisiye olarak araştırmaları yapıldı.

*Önümüzdeki yıl belki kendimize ait yangın söndürme uçağımızı satın alacağız. İtfaiye noktasındaki ekibimizi, filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız

*(Yangın süresinde yetersiz kalındığı eleştirileri sizi rahatsız etti mi?) Her şey dört dörtlüktür diye bir iddianın içinde olamam. Yangının içinden çıkan o itfaiyecimizin halini izlediniz. Kendini adeta feda eden bir kahraman. Yetersiz kalmayı neyle ifade edeceksin? Bunun tanımı nedir? Bunu söyleyenler kendileri bunu nereden izlediler? Çok farklı rakamlar da verebilirim. İş makinelerine varana kadar birçok rakamlar…

*Kesinlikle yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Tarım ve hayvancılık da yapılamaz. Yanan alanları nasıl ağaçlandırdığımız ortada. Hızla ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız.

*Ben İstanbul’da belediye başkanlığını CHP’den almıştım. İstanbul kuraktı o zaman. Biz geldik orayı süratle ağaçlandırdık. Üstelik fidan değil yetişmiş ağaçlarla ağaçlandırdık. Zaten İstanbul’da su da yoktu. Kurak.. Biz geldik suya kavuşturduk İstanbul’u.

*(Türk Hava Kurumu’nu (THK) tekrar ayağa kaldırmak gibi bir planınız var mı?) THK devletin kurumu değildir. Uçaklara dair tartışma yeni bir tartışma da değil. THK’yi çalışamaz hale getiren kurumun eski yöneticileridir. THK’nin geçmişine baktığınızda orada CHP zihniyetini göreceksiniz.

*Şahsen sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Bunlar aklı selimlerin hedefini adeta saptırtıyor.

*(Sanatçılar girişimi) Bir kulağımdan geliyor öbür kulağımdan çıkıyor. Meslekleri sanat. Hangi sanatsa, sanatlarını icra etsinler. Biz de onların başarı oranlarına göre saygı duyalım. Anlamazsınız bu işten.. Piyanodan anlıyorsan piyano çal.

*(Ekşi Sözlük’te soruşturma açılan başlık) Şunu bilmemiz lazım: Hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Bedelini ödeyecekler.

*(Türkiye’nin Afgan göçmenlerle ilgili politikası nedir?) Biz göçmenlerle ilgili en önemli adımı Suriye’de attık. Suriye’den bize 4 milyona yakın göçmen geldi. Afganistan durumu biraz daha farklı. Gerek İran gerek Irak’ta duvarlarımızı ciddi oranda yükseltiyoruz. Bu duvarlar düzensiz göçün ülkemize girmesini engellemek için. Tamamıyla sınırlarımız bu duvarlarla örülüyor.

*Bu son gelişmelerle gerçekten Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı bir durum. Taliban’la yaşadıkları süreç çok sıkıntılı. Taliban’la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir.

*(Aşı zorunluluğu) İnsan hakları ihlali eleştirisine katılmıyorum. Toplumumuzun tamamının aşılanmasını istiyoruz. Buna göre de imkanlarımızı seferber ettik.

*(Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı) Ben bu tür bir şeyi düşünmekle sorumlu değilim. Bu ‘millet ittifakı’nın sorunudur. Onlar kendileri karar versinler.

*(Yeni anayasa) Devlet Bey’e bu hazırlığımızı takdim edip, bu çalışmamızı istiyorum ki çok daha güzel bir noktaya taşıyalım.