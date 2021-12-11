Erdoğan ‘teyakkuzda’: Sosyal medya demokrasi için tehdit

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medyanın, demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştüğünü savunarak “Bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir” dedi.

İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne (Stratcom Summit ’21) video mesaj gönderen Erdoğan, sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte ‘yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını’ belirtti.

AA’nın aktardığı konuşmasında cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür. Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir. Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır. Kamuoyunu doğrudan bilgilendirmek, dezenformasyon ve propaganda ile hakikat dairesinde mücadele etmek bu bakımdan önem arz ediyor Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden, insanımızı, özellikle toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana ve dezenformasyona karşı korumaya çalışıyoruz.”

Erdoğan etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan haberler nedneiyle milyonlarca insanın hayatının karadığını savundu.

AKP, Erdoğan’ın işaretiyle yeni bir ‘sosyal medya yasası’nın hazırlıklarını yürütmeye başlamıştı. Ancak ekim ayında Meclis’e sunulması planlanan çalışmalar bir türlü son halini alamamıştı. İktidarın seçim yasasında getirmeyi planladığı değişikliklerle birlikte, bir sonraki seçim dönemine hazırlık anlamında kullanılacağı değerlendirilen tasarıda, ‘yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle, hem sosyal medya platformları hem de kullanıcılara yönelik yaptırımların yer alması bekleniyor. Uzmanlarsa tasarının yeni bir ‘sansür yasası’na dönüşmesinden korkuyor.