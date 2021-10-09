Altun’dan yeni terim: Dijital kitle imha silahı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yalan haber ve sahte içeriğin bir çeşit dijital kitle imha silahı olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Organize yalana karşı ancak örgütlü ve koordineli şekilde mücadele edebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaretiyle yeni bir ‘sosyal medya yasası’nın hazırlıklarını yürütmeye başlayan AKP ve hükümet yetkilileri, son dönemde ‘yalan haber’ konulu açıklamaları dillerinden düşürmüyor. Ancak sosyal medya düzenlemesinde amaç ‘yalan haberleri engellemek’ dense de uzmanlar yeni bir ‘sansür yasası’ndan korkuyor.

Nitekim iktidarın muhtemel hamlesini seçimlere yönelik bir hazırlık olarak gören Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Bu tip bir düzenlemenin ana amacı sosyal medya kullanıcılarını susturmak, sindirmek, haber sitelerini ve basın mensuplarını oto sansüre zorlamak ve eleştirel ve karşıt görüşü azaltmak olarak planlanmışa benziyor” demişti.

Bugün de benzer bir çıkış, İstanbul’da TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Altun’dan geldi.

Altun, sinemadan televizyona, radyodan gazeteye, internetten sosyal medyaya, her mecrada uçsuz bucaksız bir üretim alanı bulunduğuna işaret ederek, bu büyük alanın sağladığı fırsatları, yalnızca hakikati güçlendirmek için kullanmaya kararlı olduklarını ifade etti. Bu hedefleri hayata geçirmek için oldukça aktif bir çalışma içine girdiklerini anlatan Altun, hakikati ötelemek ve önemsizleştirmek isteyenlere karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ve liderlikle büyük bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Altun, bu mücadelede geleceğin iletişimcilerine de önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirterek “Sosyal medya merkezli siber dezenformasyonla mücadelenin yol ve yöntemlerini inşa etmek, iletişimciler için bugün olduğu gibi gelecekte de en hayati konuların başında yer alacak. Yalan haber ve sahte içeriğin bir çeşit ‘dijital kitle imha silahı’ olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Organize yalana karşı ancak örgütlü ve koordineli şekilde mücadele edebiliriz” dedi.