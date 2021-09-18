Erdoğan: Sosyal medyayla ilgili attığımız adım gençliği rahatlatmak için

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümetin sosyal medyayla ilgili attığı adımların ‘gençliği rahatlatmak için’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: AA

Yeni bir ‘sosyal medya yasası’ AKP’nin gündeminde. Erdoğan daha önce platformlar hakkında “Ben şahsen bu sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis’in açılmasıyla birlikte de sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum” demişti.

Bugün Mersin’de konuşan cumhurbaşkanı özetle şunları söyledi:

*Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin.

*Eğer garipsemezseniz inanın benim sosyal medyayla hiç işim yok, ondan dolayı da çok rahatım.

*Sosyal medya, inanın şu anda toplumumuzun en önemli tahrik unsurudur ve şu anda eğer toplumda ciddi manada yaralarımız varsa bunun arkasında sosyal medya vardır.

*Getirisi olumlu değil ama götürüsü çok ağır. Bu bakımdan ben diyorum ki biz, derslerimize daha çok çalışalım, buraya daha çok ağırlık verelim ve bu sosyal medya belasından da mümkün oldukça sıyrılalım.

*(Bir gencin ‘Sosyal Medya Yasası şu an gündemde. Bu yasa için kimler endişelenmeli, biz gençler olarak endişelenmeli miyiz’ sorusuna) Hiç endişelenmeyin, çok rahat olun. Çünkü bizim sosyal medyayla ilgili attığımız adım, özellikle gençliğimizi çok daha huzurlu, rahat hale getirmek ve bundan sonraki süreçte kendisini tamamıyla derslerine vermesini sağlamak ve artık yarınlarda başhemşire olarak sizi görmek.

*Sizlere bir anahtar veriyorum, öfkelendiğiniz zaman en güzel ‘Ya sabır’ çekeceksiniz. ‘Ya sabır’ dediğiniz zaman, Mevlam tecelli ediyor ve siz de inşallah sabredenlerden oluyorsunuz.

*(Nükleer santraller) Bu konuda konuşanlar, konuya hakim oldukları için değil tam aksine hiç bu konuyu bilmedikleri için. Çünkü nükleer enerjinin ne olduğundan haberleri yok.

*(Kripto para) Onlara böyle bir prim vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz, şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz. Bizim kripto para ile çalışma derdimiz yok, kripto para ile mücadelemiz var.