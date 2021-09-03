Düzenleme şekilleniyor: Sosyal medya başkanlığı gündemde

AKP’nin ekim ayında Meclis’e sunmayı planladığı yeni sosyal medya düzenlemesinde görüşmeler sürüyor.

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‘Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle, hem sosyal medya platformları hem de kullanıcılara yönelik yaptırımlar içeren yasal düzenlemeyle ilgili önceki gün AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın başkanlığında toplantı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak platformlar hakkında “Ben şahsen bu sosyal medayaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis’in açılmasıyla birlikte de sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum” demişti.

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre toplantıda Almanya, Fransa gibi ülkelerin sosyal medya düzenlemeleri tekrar incelenerek dezenformasyon ya da yalan haberi, ‘organize, örgütlü ve bilinçli’ şekilde yayan sosyal medya kullanıcısına verilen cezai yaptırımlar ele alındı.

AKP’li yetkililer cezai yaptırımın gerekliliği üzerinde duruken söz konusu yaptırımın Anayasa’nın 26. Maddesi’nin 1. fıkrasında yer alan “herkes düşünce ve kanaatlerini toplu olarak açıklamada ve yayma hakkına sahiptir” maddesiyle çelişmemesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımların yalan haber ya da dezenformasyon olup olmadığına nasıl karar verileceği de gündeme geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlı, sosyal medyayı denetleme görevini yürütecek ‘sosyal medya başkanlığı’ kurulmasının planlandığı öğrenildi.