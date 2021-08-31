Selvi sosyal medya düzenlemesini yazdı: Yalan haberin kriterleri belirlenecek

Abdulkadir Selvi yeni dönemde Meclis’e getirilmesi planlanan sosyal medya düzenlemesinin ‘püf noktalarını’ yazdı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak platformlar hakkında “Ben şahsen bu sosyal medayaya hiç olumlu bakmıyorum ve Meclis’in açılmasıyla birlikte de sosyal medyaya yönelik bir çalışmanın yapılması gereğine inanıyorum” demişti.

Selvi Hürriyet’teki bugünkü köşesinde düzenlemeye dair taslağın ortaya çıktığını yazdı. Buna göre Almanya’daki düzenlemenin esas alındığı taslakla ilgili yarın önemli bir toplantı yapılacak.

Selvi düzenlemenin iki püf noktasını da şöyle aktardı:

* Öncelikli olarak sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açarak mali ve hukuki muhataplık sorununun çözülmesinin üzerinde duruluyor.

* Bir de bir haberin yalan haber olduğuna kim ve nasıl karar verecek? Yalan haberin kriterleri belirlenip, ilgili birimin görev ve yetkileri tanımlanacak.