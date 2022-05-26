Sosyal medya yasası Meclis’te

AKP ve MHP, kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Yasayla, ‘Yalan haber ve dezenformasyon amacı taşıdığına’ mahkemece karar verilen paylaşımlarla ilgili yaptırımların yolu açılıyor.

Teklifle haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. Böylece haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

Yasayla ilgili Diken’e konuşan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yeni yasa kapsamında hükümetin doğrulamadığı bir haberin yalan haber kapsamında değerlendirebileceğini belirtmişti.

İktidarın bu hamlesini seçimlere yönelik bir hazırlık olarak gören Akdeniz şunları söylemişti: “Bu tip bir düzenlemenin ana amacı sosyal medya kullanıcılarını susturmak, sindirmek, haber sitelerini ve basın mensuplarını oto sansüre zorlamak ve eleştirel ve karşıt görüşü azaltmak olarak planlanmışa benziyor.”