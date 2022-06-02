‘Sansür’ yasası: AKP ve MHP’den geri adım sinyali

AKP ve MHP tarafından Meclis’e sunulan ve ‘sosyal medya yasası’ olarak adlandırılan kanun teklifinin komisyon görüşmeleri başladı.

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Muhalefetin yoğun itirazlarıyla geçen görüşmede teklif değişikliklerle tali komisyondan geçerken, teklif sahipleri tartışmalı maddeler için uzlaşı arayışına girişti. Dijital Mecralar Komisyonu’ndaki görüşmeler 14 saatten uzun sürdü.

‘Dezenformasyonla mücadele’ hedefi taşıdığı savunulan yasa teklifiyle ‘yalan habere’ hapis cezası getirilirken, haber siteleri Basın Kanunu kapsamına alınıyor.

Gazeteciler, gazetecilik örgütleri ve muhalefetse iktidarın yasayla sansürü hedeflediğini belirtiyor. AKP ve MHP düzenlemeyle ‘ifade özgürlüğünün güvence altına alınacağını’ savunuyor.

Teklifin görüşmeleri tartışmalı geçerken, muhalefet değişiklik önergeleriyle teklif sahiplerine itirazlarını dile getirdi. Görüşmelerde teklif sahiplerinden AKP Milletvekili Ahmet Özdemir, dezenformasyona hapis cezası öngören maddelerde değişiklik yapılabileceğinin işaretini verdi. Özdemir, itirazlar üzerine “Bu konuda düzenleme yapmak konusunda ortak düşünüyorsak 29 ve 30’uncu maddenin daha iyisini yapmak için çalışabiliriz” dedi.

Teklifin görüşmelerine başlandığında, HDP ve CHP’li vekiller anayasaya aykırılık incelemesi için başvurdu. CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu’ysa Anayasa Mahkemesi’nin erişim engelleriyle ilgili pilot kararı gibi ilgili kararlarını hatırlattı. CHP ve HDP’nin anayasaya aykırılık teklifleri komisyondaki AKP ve MHP çoğunluğu tarafından reddedildi.

‘Krizi bırakıp seçime odaklandınız’

HDP’li vekiller AKP’ye “Ekonomik krizi bıraktınız seçime, yasağa odaklandınız” derken, AKP’liler bunların konu dışı olduğunu belirterek itiraz etti. Öte yandan komisyona Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, parlamento, ekonomi ve foto muhabirleri dernekleri temsilcileri de katıldı.

Fahrettin Altun yemek gönderdi

Görüşmeler yemek arasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yemek gönderdiği ortaya çıkarken, muhalefet temsilcileri bu yemeği yemeyeceklerini iletti. CHP’li Onursal Adıgüzel, “Ben Fahrettin Altun’un yemeğini yemem, komisyonun imkânı yoksa yemeği biz karşılayalım, şaka yapmıyorum” dedi.

Aralıklarla tartışmaların çıktığı görüşmelerin sonunda teklifin 7, 8, 9, 11, 15, 21, 22, 23’üncü maddelerinde değişiklikler olacağı belirtildi. Öte yandan teklifin 8’inci maddesindeki teslim ve muhafaza yükümlülüğüne uymayan haber siteleri için “300 milyon TLile 1 milyar TL arası cezalandırılır” hükmünün yanlış yazıldığı ve eski yasadan kaldığı ortaya çıktı.

Teklifin en kritik maddesi olan ve dezenformasyon gerekçesiyle hapis cezası öngören 29’uncu madde için tüm muhalefet vekilleri değişiklik gerekliliğinin altını çizerek önergeler verdi. Madde bir saat süren tartışmaların ardından değiştirilmeden komisyondan geçti. Ancak teklif sahiplerinden AKP’li Özdemir, Adalet Komisyonu’nda değişiklik için uzlaşı arayışı işareti verdi.

Tüm maddeler 14 saatlik görüşmeyle kabul edilirken, teklifin haftaya Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.