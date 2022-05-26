‘Cumhur’da ‘yalan haber’ çatlağı: MHP hapis istiyor, AKP ‘Olmaz’ diyor

AKP’yle MHP arasında, kamuoyunda ‘sosyal medya yasası’ olarak bilinen kanun teklifi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. MHP, ‘yalan haber üretme ve yayma’ eylemine hapis cezası isterken, AKP’li hukukçular buna karşı çıkıyor.

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DW Türkçe’den Eray Görgülü’nün aktardığına göre teklifte AKP ve MHP’nin henüz anlaşmaya varamadığı ortaya çıktı.

AKP’li hukukçu milletvekillerinin taslakta yer alan ve ‘yalan habere yönelik hapis cezası’ öngören düzenlemeye karşı çıktıkları, MHP’ninse bu konuda ısrarcı olduğu öğrenildi.

AKP’li hukukçuların ilgili kanunlardaki düzenlemelerin yeterli olduğunu ve bu yüzden yeni bir maddeye ihtiyaç duyulmadığını savunduğu, MHP’ninse bu maddede ısrarını sürdürdüğü belirtildi.

Seçim hazırlığı

İktidar yetkilileri, yaz aylarından bu yana ‘sosyal medya’ üzerinden ‘yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ için bir düzenleme üzerinde çalışıldığını söylüyor.

Çalışmalarda artık sona gelinirken, ‘dezenformasyon’ tanımının nasıl yapılacağı ve sosyal medya içeriklerini kimin denetleyeceği gibi pek çok ayrıntının henüz belli olmaması tartışmalara yol açıyor.

Yasayla ilgili olarak Diken’e konuşan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yeni yasa kapsamında hükümetin doğrulamadığı bir haberin yalan haber kapsamında değerlendirebileceğini belirtmişti.

İktidarın bu hamlesini seçimlere yönelik bir hazırlık olarak gören Akdeniz şunları söylemişti: “Bu tip bir düzenlemenin ana amacı sosyal medya kullanıcılarını susturmak, sindirmek, haber sitelerini ve basın mensuplarını oto sansüre zorlamak ve eleştirel ve karşıt görüşü azaltmak olarak planlanmışa benziyor.”

AKP tarafından hazırlanan 69 maddelik kanun teklifi, bayram öncesinde MHP’ye sunulmuştu.