‘Cinsel taciz’den yeniden yargılanan Arda Turan beraat etti

Futbolcu Arda Turan’ın, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Bozma kararı sonrası yeniden yargılamada Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan beraat etti.

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Turan hakkında Ekim 2018’de şarkıcı Berkay’ın eşini İstanbul’daki bir gece kulübünde taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Turan’la Berkay Şahin arasındaki kavga nedeniyle karşılıklı müşteki-sanık olarak yargılandıkları davada, Turan’a ‘cinsel taciz’ suçundan verilen beraat kararı tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle bozulmuştu.

Davanın İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmasına Arda Turan, Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin katılmadı.

Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada ilk olarak esasa ilişkin mütalaa açıklandı. Duruşma savcısı açıkladığı mütalaada, yeniden yargılamada, ‘cinsel taciz’ suçunun işlenip işlenmediğine dair delil yönünden bir değişiklik olmadığını söyledi.

Milliyet’ten Damla Güler’in haberine göre taleplerin ardından Özlem Ada Şahin’in avukatının süre talebini reddeden mahkeme, davayı karara bağlayacağını açıkladı. Mahkeme, Arda Turan’ın, ‘cinsel taciz’ suçunu işlediğinin kanıtlanamadığını belirterek beraat kararı verdi.