‘Torba’dan Meclis üst yöneticilerine kadro güvencesi çıktı

AKP’nin dün akşam TBMM Başkanlığı’na sunduğu ek gösterge ve öğrenci affını da içeren torba yasa teklifi iktidarın değişmesi durumunda olası kadro değişiminde görevden alınabilecek Meclis üst yöneticilerinin yine Meclis çatısı altında güvenceli olarak görülen maaşı yüksek başkan başmüşaviri ve müşavir kadrolarına getirilmesini öngörüyor.

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile Ankara Milletvekili Orhan Yegin’in ilk imzacıları olduğu yasa teklifi, geçici maddeyle birlikte toplam 58 maddeden oluşuyor.

ANKA’dan Şeyma Paşayiğit’in aktardığına göre teklifte iktidarın değişmesi durumunda olası görevden alınmalara karşı bir düzenleme de teklifte yer aldı.

Buna göre; olası kadro değişikliğinde görevden alınabilecek TBMM üst yöneticileri, yine TBMM çatısı altında güvenceli ve maaşı yüksek kadrolara getirilecek.

TBMM’de genel sekreter ve yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan baş müşaviri kadrolarına, TBMM idari teşkilatında başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına, başkan yardımcısı olarak görev yapanlar ise görevden alındıklarında başkan müşaviri kadrolarına atanacak.

Jet hızıyla başlandı

Dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi; TBMM İçtüzüğü’ndeki ‘Komisyonlara havale edilen işlerin görüşülmesine, havale tarihinden itibaren 48 saat sonra başlanabilir’ hükmü bulunduğu için, Danışma Kurulu kararı alınarak öne çekildi ve bugün 13.00’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Muhalefet milletvekilleri, usul üzerine söz alarak; yasa teklifinin ‘torba’ niteliğinde gelmesine ve süre verilmemesinden dolayı hazırlık yapamamalarına tepki gösterdi.

‘Gidiş hazırlığı var’

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, iktidarın değişmesi durumunda kamuda olası görevden alınmaya yönelik madde hakkında “Gidiş hazırlığı var, belli düzeylere getirmiş olduğunuz yöneticilere görevden alındıklarında makamlarını koruyacakları, mevkilerini koruyacakları bir düzenleme yapıyorsunuz. Gittiğiniz belli” dedi.

‘Patronlarla beraber asgari ücreti belirleyeceksiniz’

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan teklifte, asgari ücretle ilgili düzenlemenin yer almamasını “Asgari ücretle ilgili düzenleme yok. Patronlarla beraber asgari ücreti belirleyeceksiniz. Açlık sınırını geçecek mi” sözleriyle eleştirdi.

‘3600 ek gösterge devrim değil yıkım’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da şunları söyledi:

“İktidarın devrim niteliğinde dediği 3600 ek gösterge düzenlemesine baktığımızda devrim değil birçok memur için bir yıkım olduğunu görüyoruz. 3600 ek gösterge düzenlemesi bu haliyle kamu emekçileri arasında ayrıma ve eşitsizliğe yol açacaktır. İktidar yine kaş yapayım derken göz çıkarmıştır’ Örnek vermek gerekirse; yıllardır 3600 ek gösterge bekleyen polis memurlarından üniversite mezunu olmayanlar 3600 ek gösterge hakkının dışında tutuluyor. Bu durum, mesleklerin kendi içinde ayrı bir eşitsizliğe yol açıyor.”