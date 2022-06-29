Araştırma: Egzersizden sonra vücutta tokluk molekülü oluşuyor

Bilim insanları egzersiz sonrası vücutta açlığı ortadan kaldıran bir bileşik oluştuğunu keşfetti.

Fotoğraf: William Choquette/Pexels

Yapılan araştırmada ‘lac-phe’ olarak bilinen bir molekülün insan vücudunda doğal olarak bulunan iki kimyasal bileşiğin (laktat ve fenilalalin) bir birleşimi olduğu anlaşıldı.

Stanford Üniversitesi’nin yayınladığı habere göre, Stanford Tıp Fakültesi ve Baylor Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından tanımlanan molekülün yoğun egzersiz sonucu ortaya çıktığı ve iştahı bastırmak için beyne gittiği anlaşıldı.

Gıda alımını yüzde 30 azaltıyor

Lac-phe terlediğinizde aktif hale geliyor ve acıkmanızı engelliyor. Araştırmayı yürüten Jonathan Long bu molekülün bir diyet hapı gibi çalışmadığının altını çiziyor. Fakat obezite gibi metabolik hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlar için faydalı olabileceğini belirtiyor. Ancak bunun için zamana ihtiyaç var.

Lac-phe egzersizin obezite karşıtı etkisinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Lac-phe sayesinde gıda alımı yaklaşık yüzde 30 oranında baskılanıyor ve bu sayede vücut ağırlığı ve yağ azalırken glikoz toleransı artıyor.

Atlarda denendi

Jonathan Long ve ekibi spor salonuna gidildiğinde vücutta meydana gelen moleküler değişiklikleri inceledi. Araştırmalarında fareleri kullanan bilim insanları, egzersiz sırasında küçük moleküllerin nasıl değiştiğini anlamak için fareleri koşu bandında tempolu şekilde koşturdu. Egzersizden önce ve sonra ‘kütle spektrometrisi’ adındaki aletle farelerdeki molekül düzeyini ölçtüler. Egzersizden sonra farelerde kütlesi 236 olan bir molekül buldular. Farelerden sonra yarış atlarında da aynı sonucu aldılar. Fakat bu aşamada molekülün ne olduğunu bilmiyorlardı.

Kimyasını çözdüler

Yine Stanford Üniversitesi’nden benzer konularda çalışan Profesör Michael Snyder’ın, bir süre önce egzersizin insan vücudu üzerindeki moleküler etkisini analiz eden bir çalışmasına rastladılar. Buradan edindikleri bilgilerle molekülün kimyasının ‘laktat’ ve ‘fenilalanin’ kombinasyonu olduğunu deşifre edip makale olarak yayınladılar.