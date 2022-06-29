Ekonomik güven endeksi bir yılın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi haziranda 93,6’ya gerileyerek geçen yıl mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Geçen ayki 96,7 seviyesinden 3,1 puan gerileyen endeks geçen yıl mayısta 92,8 değerini almıştı.

Fotoğraf: Reuters

Ekonomik güven endeksi ağırlıklı olarak tüketici, imalat ve hizmet sektörlerinin eğilimlerini yansıtıyor. Ayrıca perakende ve inşaat sektörlerinin eğilimleri de hesaplamalara dahil ediliyor.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olmasıysa genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Endeks, 200 üzerinden hesaplanıyor.

Ekonomik güven üzerinde en büyük ağırlıklardan birine sahip olan tüketici güveni de, geçen hafta açıklanan endekse göre 63,4’e gerileyerek tarihinin en düşük değerini almıştı.