Bakanlıktan AKP’li vekilin enerji projesine jet hızında onay

AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır’ın sahibi olduğu Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin İzmir’in Ödemiş ilçesinde kurmak istediği 42 milyon liralık güneş enerji santraline (GES) onay çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmanın 16 Haziran’da başvurduğu proje için 28 Haziran’da ‘ÇED Gerekli değildir’ kararı verdi.

Fotoğraf: Diken-TKGM

Bu tür projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde istenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu için bir yıllık süre isteniyor. Eğer bir yıl içerisinde bu rapor çıkarılmazsa altı ay ek süre de istenebiliyor. Bu zaman zarfında proje incelenerek çevreye etkisi değerlendiriliyor.

Fakat AKP’li vekilin projesinde bu süreçlerin tamamının 12 günde sağlandığı iddia edilerek jet hızında ‘ÇED onayı’ verildi.

ANKA’daki habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, Ödemiş’e bağlı Orhangazi mahallesinde yapılması planlanan güneş enerjisi santrali için 12 günde onay çıktı.

AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır’ın sahibi olduğu Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 42 milyon 541 bin TL’lik yatırımla hayata geçirmek üzere 16 Haziran’daki başvurusu üzerine 28 Haziran’da ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi.

Tarım arazisinin içinde

Mülkiyeti firmaya ait olan arazi, 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ‘tarım arazisi’ içerisinde yer alıyor. Proje kapsamında toplam 8 bin 586 adet panel ve 27 adet invertörün araziye yerleştirilmesi planlanıyor. Projenin toplam maliyetiyse 42 milyon 541 bin 600 TL.

Proje alanına en yakın yerleşim biriminin, 840 metre mesafede yer alan Orhangazi mahallesine bağlı konutlar olduğu proje dosyasında yer aldı. Proje alanının 1940 metre kuzeydoğusunda da Yağlar mahallesi bulunuyor.