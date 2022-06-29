Nobelli gazetecinin sitesi hakkında kapatma kararı: ‘Boyun eğmeyeceğiz’

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü’nü alan Filipinli gazeteci Maria Ressa’nın kurduğu haber sitesi Rappler’in kapatılması yönünde kararı alındı.

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2012’den beri yayın yapan Rappler’in kurucu ortağı ve CEO’su Ressa, geçen yıl Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nü de almış, ifade özgürlüğü için verdiği mücadeleden ötürü Nobel Barış Ödülü’nü Rus meslektaşı Dimitri Muratov’la paylaşmıştı.

Hakkında yedi dava açılan ve hepsinin ‘siyasi motiflerle açıldığını’ belirten Ressa’ya, 2020’de, ‘iftira‘ suçlamasıyla altı yıl hapis cezası verilmişti. Kararı temyize götürmüştü. Mahkeme, ‘kaçabilir’ diye seyahat yasağı getirilen gazeteciye Norveç’in başkenti Oslo’daki Nobel törenine katılması için izin vermişti.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ve hükümetine muhalif, insan hakları ihlalleri ve yolsuzluğun üzerine giden sitelerden biri Rappler için kapatma kararı Duterte mayıs ayında seçilen eski diktatör Ferdinand Marcos’un oğlu Ferdinand Marcos Jr.’a görevi devretmeden alındı.

Kanun ve anayasaya aykırıymış

Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ilk olarak 2018’de, şirketin kontrolünün yabancı sermayede olduğunu ve bunun Filipinler’de medya patronluğuna dair kanunlara aykırı olduğunu gerekçe göstererek site aleyhine karar almıştı. Rappler, lisansının iptaline dair karara itiraz etmişti. ABD’li yatırımcıdan gelen fonların ‘kanuna aykırı olmadığını’ savunmuştu.

Komisyon, 2018’de alınan kararın onandığını, Rappler’in faaliyeti sürdürmesi için gereken lisansının ‘sitenin fonlanma modeli anayasaya aykırı olduğu’ gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Ressa, siteyi kapatmayacaklarını, kararın değişmesi için hukuki mücadele yürüteceklerini belirterek, ”Her gün nasıl yapıyorsak çalışmaya o şekilde devam edeceğiz. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.

Kararın, altı yıllık bir yıldırma kampanyasının ürünü olduğunu belirten Ressa, ”Bunlar siyasi taktikler, gözdağı vermeye çalışıyorlar ancak alınan kararın hukuki bir dayanağı yok o nedenle yolumuza devam edeceğiz. Onlara boyun eğmeyi reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları izleme Komitesi, kararla ‘Ressa’yı susturmaya çalıştıklarını’ açıkladı.

Karar, yeni devlet başkanı Marcos Jr.’ın yönetiminde basın ve fikir özgürlüğünün daha da kısıtlanabileceğine dair endişeleri artırdı.

Filipinler, Sınır Tanımayan Gazeteciler’in basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 140’ıncı sırada yer alıyor.