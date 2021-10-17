Nobelli Ressa: Güneydoğu Asya’da, basın özgürlüğünde ‘geriye dönüş’ yaşanıyor

2021 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Filipinli gazeteci Maria Ressa, Güneydoğu Asya ülkelerindeki demokrasi ve basın özgürlüğünde ‘geriye dönüş’ yaşandığını belirterek çizgiyi koruyacak gazetecilerin öneminin gittikçe arttığının altını çizdi.

Ressa (sağdan ikinci) basın özgürlüğünün korunması ve saldırıların durdurulması çağrısının yapıldığı bir toplantıda. Fotoğraf: Reuters

Kyodo ajansına konuşan Ressa, Nobel Barış Ödülü’ne gazetecilerin seçilmesinin dikkati çektiğini söyleyerek Ressa, “Bence Nobel Komitesi’nin bu kez gazetecileri seçmesi, enformasyon ekosistemimizde bir şeylerin olduğunun sinyali” dedi.

AA’nın röportajdan aktardığına göre çevrim içi bilgi kirliliği ve gerçeklerin çarpıtılmasını ‘enformasyon ekosistemine salınan yalanlar virüsü’ şeklinde tanımlayan Ressa, bunun ‘on yılların getirdiği demokratik kazanımlarını geriye döndürdüğünü’ ifade etti.

Ressa, “Bu aynı zamanda enformasyon ekosisteminin nasıl dönüştüğünün ve gazetecilerin bilgi akışını düzenleyen güçlerini kamusal alanı korumak için sorumluluğunu terk eden teknoloji platformlarına nasıl kaptırdığının tanınmasıdır” dedi.

Çin, İran, Suudi Arabistan ve Rusya’da belirlenmiş söylemleri kontrol etmek amacıyla ucuz orduların çevrim içi kullanıldığını savunan Ressa, nefret söyleminin, ‘Myanmar’da ‘Rohingya Müslümanlarının soykırımına yol açtığını, Endonezya’da haber merkezlerine kuşatılma hissi verdiğini’, Kamboçya ve Tayland’da demokrasinin tehdit edildiğini dile getirdi.

Yurt dışı çıkış yasağı var

Ülkesi Filipinler’de işini yapması sebebiyle iki yıldan daha kısa sürede hakkında çıkarılan 10 tutuklama emri sonrası şoka uğradığını belirten 35 yıllık gazeteci hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını anımsatarak, “Haklarımdan isteyerek vazgeçmeyeceğim. Mücadelem mahkemede” diyerek, ödülünü aralık ayında Norveç’in başkenti Oslo’da teslim almayı umduğunu söyledi.

Filipinler’de gücün kötüye kullanılmasını, şiddete başvurulmasını ve artan otoriterliği gündemde tutmaya çalışan Ressa, 2012’de dijital medya organı Rappler’ı kurdu. Rappler, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte yönetiminin baskılarına odaklandı, muhaliflere baskı yapmak ve kamusal söylemi manipüle etmek için sosyal medyada yayılan sahte haberlerin nasıl kullanıldığını belgeledi.

Ressa ve Rus meslektaşı Dimitri Muratov, ‘demokrasinin ve kalıcı barışın ön koşulu olan ifade özgürlüğünü koruma çabalarından dolayı’ 2021 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.