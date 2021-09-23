Bu yıl da Nobel töreni yok

Nobel ödülleri, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl da sahiplerine törenle verilemeyecek.

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Her yıl 10 Aralık’ta düzenlenen ödül töreni, yaklaşık 60 yıldır ilk kez geçen sene Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Pandemiden önce ise tören en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti. Ayrıca 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında da yapılmamıştı.

Bu sene de iptal edilen ödül töreni dijital platformda yapılacak.

Nobel Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Nobel ödüllerinin sahiplerinin madalyalarını kendi ülkelerinde alacakları duyuruldu.

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten şunları söyledi: “Herkes Covid-19 salgınının bitmesini isterdi ancak henüz bu noktada değiliz. Nobel ödülü alanlar geçen sene olduğu gibi bu yıl da ödüllerini ve madalyalarını kendi ülkelerinde teslim alacaklar.”