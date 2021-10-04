Nobel Tıp Ödülü Amerikalı bilim insanlarına

2021 Nobel Tıp Ödülü’nü ‘ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden‘ ötürü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı.
Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Nobel, bu hafta sahiplerini buluyor.
Bu hafta boyunca her gün tek tek farklı kategorilerde açıklanacak ödüllerin ilki bugün verildi.
Tıp Ödülü, ABD’li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian’a gitti.
İkili ‘somatosensoriyel sistem‘ üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle bu ödüle layık görüldü.
İki bilim insanı yaklaşık 1.15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.