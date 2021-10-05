Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanına

2021 Nobel Fizik Ödülü’nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.

Fotoğraf: Twitter

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Nobel, bu hafta sahiplerini buluyor.

Bu hafta boyunca her gün tek tek farklı kategorilerde açıklanacak ödüllerin ilki dün tıp alanında verilmiş, ABD’li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian Tıp Nobeli’nin bu yılki sahipleri olmuştu.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Bu yılki Fizik Nobeli’nin yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann’a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi’nin oldu.

Manabe’nin çalışmalarında atmosferdeki karbondioksitin dünya yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını ortaya çıkardığı ifade edildi. Çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu belirtildi.

Ödülün bir diğer kazananı Parisi için ise şu ifadeler kullanıldı: “Düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif, sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı.”

Üç bilim insanı yaklaşık 1,15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.