Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanına

2021 Nobel Fizik Ödülü’nü üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.
Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Nobel, bu hafta sahiplerini buluyor.
Bu hafta boyunca her gün tek tek farklı kategorilerde açıklanacak ödüllerin ilki dün tıp alanında verilmiş, ABD’li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian Tıp Nobeli’nin bu yılki sahipleri olmuştu.
Bu yılki Fizik Nobeli’nin yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann’a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi’nin oldu.
Manabe’nin çalışmalarında atmosferdeki karbondioksitin dünya yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını ortaya çıkardığı ifade edildi. Çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu belirtildi.
Ödülün bir diğer kazananı Parisi için ise şu ifadeler kullanıldı: “Düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif, sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı.”
Üç bilim insanı yaklaşık 1,15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.