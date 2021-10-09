Nobelli gazeteci Facebook’u topa tuttu

Nobel Barış Ödülü’nü alan gazeteci Maria Ressa ‘demokrasi için tehdit‘ olarak nitelendirdiği Facebook’u dezenformasyon ve nefret söyleminin yayılmasını engellememekle suçladı.

Fotoğraf: Reuters

Filipinler’deki haber sitesi Rappler’ın başındaki tecrübeli gazeteci, ödül sonrası Reuters’a verdiği röportajda, sosyal medya platformunun algoritmalarının gerçekler yerine nefret ve öfke dolu yalanlara öncelik verdiğini söyledi.

Nobel ödüllü gazetecinin yorumları, 3 milyarın üzerinde kullanıcısı olan Facebook’un eski çalışanı Frances Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki ifşası üzerine geldi.

Kullanıcıların haber akışlarında nelerin görüneceğini ve nefret dolu içeriği nasıl tercih ettiklerini yöneten algoritmalar olduğuna vurgu yapan Haugen, bunun insanlar arasında daha fazla bölünmeye ve kötü niyete katkıda bulunduğunu söylemişti.

Facebook’un dünyanın en büyük haber yayma kaynağı haline gelmesine karşın gerçeklere ve gazeteciliğe karşı taraflı olduğunu belirten Ressa sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçekler olmadan hakikate ulaşamazsınız, güven sağlayamazsınız. Bütün bunlar olmadan da demokrasi olmaz. Bunun da ötesinde gerçekler olmadan ortak bir gerçeklikte buluşamazsınız. Dolayısıyla iklim, corona virüsü gibi varoluşsal sorunlar çözülemez.”

Ressa’nın sözleriyle ilgili Facebook’un Filipinlerdeki temsilcisi yorum yapmamayı tercih etti.

Ressa sosyal medyada Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte destekçilerinin yoğun nefret kampanyasının hedefi olmuş, saldırıların kendisini ve Rappler’ın güvenilirliğine zarar vermeyi amaçladığını söylemişti.