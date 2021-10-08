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Yaramazlara biraz batar!

Nobel Barış Ödülü ifade özgürlüğü için mücadele eden iki gazeteciye

Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya’da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dimitri Muratov’a verildi.

Nobel Komitesi Başkanı Berit Reiss-Andersen, Muratov ve Ressa’nın, demokrasi ve ifade özgürlüğüne katkılarından dolayı ödüle layık görüldüğünü söyledi.


Reiss-Andersen, “Özgür, bağımsız ve gerçeklere dayalı gazetecilik, gücün kötüye kullanılmasına, yalanlara ve savaş propagandasına karşı koruma sağlamaya hizmet ediyor” dedi.

Filipinler merkezli haber portalı Rappler’in kurucu ortağı ve CEO’su Ressa, bu yıl Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün de sahibi olmuştu.

Muratov ise Novaya Gazeta’nın kurucularından ve genel yayın yönetmeni. Reiss-Andersen, “Novaya Gazeta, bugün Rusya’nın en bağımsız gazetesi ve iktidara karşı temelde eleştirel bir tutum sergiliyor” dedi.

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