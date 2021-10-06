Nobel Kimya Ödülü iki bilim insanına

2021 Nobel Kimya Ödülü’nü Alman kimyager Benjamin List ve İskoç asıllı ABD’li kimyager David W.C. MacMillan kazandı.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde düzenlenen basın toplantısında, List ve MacMillan’ın molekül inşasında yeni ve mahir bir araç olan ‘organokatalizi’ geliştirmelerinden ötürü Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldükleri açıklandı.
İki bilim insanının geliştirdiği bu aracın, farmasötik araştırmalarında büyük etki yarattığına ve kimyayı daha ‘çevre dostu’ hale getirdiğine işaret edildi.
Ödül, 2020’de ‘DNA zincirlerini kesmeye ve yeniden birleştirmeye olanak sağlayan CRISPR/Cas9 sisteminin geliştirilmesine katkılarından ötürü’ Fransız mikrobiyolog Emmanuelle Charpentier ile ABD’li biyokimyacı Jennifer A. Doudna’ya verilmişti.
1901’den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü’nü 2015’te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar, Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı olmuştu.