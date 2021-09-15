Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

2021 Uluslararası Hrant Dink Ödülleri’nin bu yılki sahipleri Mor Çatı Derneği’nin kurucularından Canan Arın ve Filipinli gazeteci Maria Ressa oldu.

Vakfın açıklamasında Arın’ın Türkiye’de kadına yönelik şiddete karşı ısrarla, tarafsız, siyasi kutuplaşmalardan bağımsız, bilimsel çalışmalara ve verilere dayanarak hukuk çerçevesinde sürdürdüğü kaydedildi.

Ödül sahibi Canan Arın ise, “Bu kadar canavarlığın içinde, bu kadar korkunç bir tabloda insanın içini açan, insanı yüreklendiren tek olay kadın direnişi ve dayanışması” ifadesini kullandı.

Maria Ressa ise, şunları kaydetti: “Yolumuzdan şaşmamamız gerekiyor. İnsanlar bazen naif veya aptal olduğunuzu söyleyebilir. Bizim için de öyle diyorlar ama değiliz.”

Bu yılki jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyordu: Emin Alper, Rakel Dink, Tanıl Bora, Mozn Hassan, Şafak Pavey, Osman Kavala, Füsun Üstel, Robert Guediguian, Moly Melching, Viviana Krsticevic.

Ödül sahiplerinin konuşmalarının yanı sıra törende müzik performansları da yer aldı. Ezhel gecede ilk defa yayınlanacak ‘Mayrig’ [Anne] şarkısını seslendirdi. Pervin Chakar, Ertan Tekin, Ayta Sözeri geceye özgün müzik performanslarını icra ederken, kadınların yaşadıkları adaletsizliklere ses veren Iraz Akçam, Ayça Bildik, Banu Fotocan, Songül Öden, Gülçin Kültür Şahin, Zeynep Şengöz, Nesrin Uçarlar Nazan Öncel şarkılarına hayat verdi. Arto Tunçboyacıyan #YakınKomşuErmenistan’dan her yaştan müzisyenlerle törene imzasını attı.