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Yaramazlara biraz batar!

Mahkeme lütfetti: Nobel kazanan Filipinli gazeteciye izin

Rus meslektaşı Dimitri Muratov’la Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Filipinli gazeteci Maria Ressa’ya Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenecek törene katılması için mahkemeden izin çıktı.

Fotoğraf: Reuters

İfade özgürlüğü için mücadele eden Ressa’ya hakkındaki suçlama ve davalar nedeniyle ‘Kaçabilir’ diye seyahat yasağı getirilmişti. Kefaletle serbest kalan Ressa, kendisine geçen yıl ‘iftira’ suçlamasıyla verilen altı yıl hapis cezasına itiraz etmiş, temyize gitmişti.


Filipinler merkezli haber portalı Rappler’in kurucu ortağı ve CEO’su Ressa hakkında vergi kaçırmanın da aralarında olduğu başka suçlardan da dava açılmıştı.

Bugün, Ressa’nın seyahate çıkma talebini değerlendiren temyiz mahkemesi Norveç’e gitmesine izin verdi. Deneyimli gazeteci Oslo belediye binasındaki törene bizzat katılıp ödülünü alabilecek.

Ressa’nın törene katılamayacak olması uluslararası arenada tepki çekmişti. Pazartesi günü Birleşmiş Milletler, Filipinler’in Ressa’ya Norveç’e gitmesi için izin vermesini talep etmişti.

Filipinler, 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 138’inci sırada.

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