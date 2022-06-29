Bankalar, kredileri tekrar başlattı ama bir şartla: Tüm zararı müşteri ödeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), TL kredilerle ilgili son düzenlemesi sonrası oluşan ‘güvensizlik’ ortamında bankalar kredi kullanmak isteyen müşterilere taahhütname imzalatmaya başladı.

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BDDK elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen kararını cuma akşam açıklamıştı.

Kararın ardından oluşan belirsizlikler ve düzenleme detaylarından kaynaklanan kafa karışıklığı nedeniyle bazı bankalar yeni TL kredi kullanımını durdurmuştu.

Reuters’a konuşan konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre, oluşan belirsizlikler ve soru işaretlerinin giderilmesine yönelik BDDK ve dört büyük denetim şirketinden yetkililer bugün öğlen saatlerinde bir araya geldi.

BDDK konu hakkında yorum yapmadı.

Türkiye’de 100’ün üzerinde denetim şirketi bulunurken pazarın büyük kısmı EY, KPMG, Deloitte ve PwC’den oluşuyor.

Konuya yakın bir sektör yetkilisi, şunları dedi: “Karar alınırken BDDK ne bankalara ne de denetim şirketlerine bilgi verdi. Ortada cevaplanması gereken çok soru var. Bu soruların ve kafa karışıklığının giderilmesi için de bugün BDDK’yla denetim şirketleri toplanıyor.”

Aynı kaynak, BDDK düzenlemesi nedeniyle çeyreklik ve yıllık denetimlerden, aylık denetim veya inceleme safhasına geçilmesinin yarattığı iş yüküne dikkat çekerek, “Dört büyük denetim şirketinde ortaya çıkan bu iş yükünün altından kalkabilecek yeterli eleman yok. Teknik donanım isteyen bir iş ve hemen çalışan bulunması çok zor” dedi.

Belirsizlik giderilmedi

BDDK belirsizliği gidermek için pazar sekiz sayfadan oluşan teknik bir açıklama daha yayımlamıştı. Ancak sektör ve bankacılık kaynakları teknik konularda soru işaretlerinin ortadan kalkmadığını söylerken bazı bankalar bu yüzden kredi vermeyi geçici olarak durdurmuştu.

Geçen iki günde bankalar tekrar kredi kullandırmaya başlarken, Reuters’ın ulaştığı bir dokümana göre TL kredi kullanmak isteyen müşterilere bankalar tarafından taahhütname imzalatılmaya başlandı.

Söz konusu taahhütnamede kredi kapsamında müşterilere, BDDK’nın kararın uygun hareket edileceği imzalatılarak, karara aykırı bir durum olması durumunda bankanın herhangi bir zarara uğraması ya da banka aleyhine para cezasına hükmedilmesi halinde tüm zararın müşteri tarafından bankaya ödeneceği imza altına alınıyor.