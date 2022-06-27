Yatırım danışmanından BDDK yorumu: İstenmeyen yan etkileri olabilir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), belli bir orandan fazla nakit döviz tutan şirketlerin Türk Lirası cinsinden kredi almasını engelleyen kararının ardından TL, cuma akşama kıyasla yüzde 7’ye yakın değer kazandı. Kararın yansımaları bugün izlenecek.

BDDK kararın bazı şirketlerin TL kredi kullanıp döviz almasını engellemek için alındığını belirtti.

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Türkiye’de 2018’deki kur krizinden itibaren bireylerin ve şirketlerin tasarrufları giderek daha fazla oranda dövize kaydı. Merkez Bankası’nın enflasyonda geçen yılki yükselişe ve bu yıl yüzde 70’i aşmasına rağmen politika faizini yüzde 14’te koruması yatırımcıların TL’den uzaklaşmasına neden oluyor. TL de buna paralel geçen yıl yüzde 44, bu yıl da cuma itibariyle yüzde 22’den fazla değer yitirdi.

Buna karşı ekonomi yönetimiyse ‘liralaşma stratejisi’ olarak özetlenen önlemlerle döviz talebini sınırlamayı, enflasyon karşısında negatif getirisi olan TL’ye talebi artırmayı ve Merkez Bankası’nın döviz rezervini artırmayı amaçlıyor.

‘İstenmeyen etkiler olabilir’

Reuters’a konuşan OMG Capital Advisers Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan, döviz fazlası bulunan şirketlerin henüz nasıl bir karar alınacağının bilinmediğini ama kararın faaliyet koşullarını zorlaştırabileceğini söyledi.

Gülkan şöyle konuştu: “Arzu edilen tepki şirketlerin döviz fazlalarını satması gibi duruyor, ancak başka sonuçlar, istenmeyen yan etkileri de olabilir. O şirketler TL’ye de geçebilirler veya o parayı ne için biriktirdilerse başka işler de yapabilirler. Hammadde veya menkul kıymet alabilirler” dedi.

Gülkan, son dönemde ani ve kapsamlı düzenleme değişikliklerinin sıklaştığına dikkat çekerek, “Sistemin dayandığı temel taşı Merkez Bankası’nın politika faizi. O temel taşını yanlış yerleştirince onun hatalı sonuçlarını düzenlemek için geçen haftalarda gördüğümüz ve en son bu karar gibi sıra dışı adımlar atmak gerekiyor” dedi.

TL’de son durum

Geçen hafta 17,54’le 20 Aralık’tan bu yana yeni zirveyi gören TL, cuma piyasada yeni kararlara ilk tepki olarak 17,3580’den 16,6005’e kadar geriledi.

TL, bu sabah kazanımlarını artırarak 16,03’e kadar geriledikten sonra saat 10:55’de 16,71’den işlem gördü.