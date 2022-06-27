Borsa İstanbul’da ‘BDDK sınırı’na takılan şirketlerin listesi

2022 ilk çeyrek bilançolarına (son açıklanan) göre Borsa İstanbul’da 15 milyon TL’nin üzerinde döviz varlığı bulunan şirket sayısı 195.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) cuma akşam saatlerinde TL ticari kredilerde yeni koşullar getirildiğini açıklamıştı.

Buna göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere kredi kullandıklarında döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı getirildi.

15 milyon TL üzeri döviz nakdi varlığı bulunan şirketlerse bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10’unu aşması durumunda yeni nakdi TL ticari kredi kullanamayacak.

Dünya’dan Barış Erkaya’nın haberine göre Borsa İstanbul’da bu kriterleri sağlayan şirket sayısı 195. Bunda bankalar, sigorta, finansal kiralama, factoring, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, spor kulüpleri ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları dahil değil.

Tablo: Dünya

Erkaya bunu şöyle değerlendirdi: “Bu 195 şirketin içerisinde yine BDDK tarafından belirlenen eşik değer olarak, elindeki döviz varlığın aktif büyüklük veya son 12 aylık net satış hasılatından büyük olanın yüzde 10’unu aşan şirket sayısı sadece 65. Bu 65 şirketin 2022 ilk çeyrek bilançolarına göre toplam nakit ve benzeri döviz varlığı 171 milyar TL’ye denk geliyor. Yani bugünkü kur üzerinden hesaplama yapmak gerekirse 10 milyar dolardan biraz daha fazla. Bu şirketlerinin aktif veya net satış bazında BDDK’nın belirlediği sınırı aşan döviz varlığı tutarıysa 3,6 milyar dolara yakın bir rakama denk geliyor.

Yani diğer her şeyi sabit varsayıp bir hesaplama yapmak gerekirse bu 65 şirketin eğer TL bazlı kredi kullanma niyeti varsa bundan önce toplamda 3,6 milyar dolar döviz varlığını piyasada satması gerekiyor.

Kaldı ki listeye bakıldığında bu şirketlerin çok büyük bir bölümü zaten dövizle borçlanma kabiliyetine sahip. Diğer bir bölümü net döviz pozisyonu olarak ekside. Yani BDDK’nın koyduğu istisna sınırına giriyor. Bu da taşınan döviz fazlasının 3,6 milyar dolardan çok daha az olduğu anlamına geliyor.“

Yazıda ayrıca “Bu manzaranın bugün taban tabana zıt bir hale gelmiş olması da mümkün. Çünkü bir süredir sermaye kontrolü dedikoduları dile getiriliyor fakat hükümet cephesinden bu iddialara sert tepkiyle yalanlamalar geliyordu” notu da düşüldü.